Chusta do karmienia pozwala na bezpośredni kontakt matki z dzieckiem. Kobieta staje się szczęśliwsza, bardziej spokojna i rozluźniona. Chusta do karmienia sprzyja laktacji – mniej stresu oznacza więcej pokarmu. Wszystko za sprawą oksytocyny – hormonu odpowiedzialnego między innymi za wypływanie pokarmu.

W sklepach dostępne są różne rodzaje chust: kieszonkowe, kółkowe, tkane, wiązane, elastyczne. Kobieta może karmić dziecko swoim pokarmem lub wykorzystać do tego mleko modyfikowane. Chustę do karmienia nosić może także tata.

Chusta do karmienia – zalety

Chusta do karmienia umożliwia dziecku częste ssanie piersi, co jest korzystne zarówno dla matki, jak i dla dziecka. W miejscach publicznych różna jest tolerancja dla matek karmiących, dlatego chusta może się wówczas szczególnie przydać –zapewnia matce intymność i dyskrecję. Kolejną zaletą chusty do karmienia jest odizolowanie dziecka od hałasu i światła, co ułatwia chociażby zaśnięcie. Chusta do karmienia pozwala zareagować natychmiast na potrzeby malucha.

Chusta do karmienia - wady

Chusta do karmienia może się nie sprawdzić w sytuacji, gdy dziecko jest bardzo energiczne. Dziecko, które niedawno nauczyło się chodzić będzie się nieustannie wiercić, męcząc siebie i matkę. Jeśli pociecha waży około 10 kilogramów, to noszenie dziecka jest obciążeniem dla kręgosłupa. Ciężar jest na tyle duży, że nie sposób jednocześnie nieść cokolwiek w rękach. Z dzieckiem w chuście do karmienia może być trudno usiąść, a kiedy mama pije coś gorącego istnieje dodatkowo ryzyko poparzenia malucha. Koszt chusty to wydatek średnio 200 złotych, najlepiej kupić kilka sztuk, chociażby ze względu na konieczność prania.

Chustę do karmienia warto kupić, kiedy dziecko jest małe i spokojne – jest to komfort dla mamy i malucha. Trzeba jednak dobrze przemyśleć zakup, ponieważ sami producenci nie są zgodni co do tego, przez jaki czas można nosić dziecko w chuście oraz w jakiej pozycji najlepiej to robić.