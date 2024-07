Chustę na głowie można wiązać na wiele różnych sposobów – jako turban, formując kwiat czy wielką kokardę. Długość włosów ma drugorzędne znaczenie, natomiast wygląd udrapowanej chusty zależy w dużej mierze od tkaniny, z jakiej została wykonana, i jej koloru. Najlepiej sprawdzą się tkaniny mało sztywne.

W stylu Bliskiego Wschodu – z chusty na głowie można stworzyć turban

Arabski turban można wykonać z prostokątnej chusty. Długie włosy należy związać nisko i spiąć w kok. Chustę zakłada się tak, aby przykrywała cały tył głowy. Każdy z końców trzymanych z przodu przekręca się wewnętrzną stroną do wierzchu i krzyżuje nad czołem. Kolejnym krokiem jest skrzyżowanie końców chusty z tyłu głowy i ich zawiązanie. To, co odstaje, należy schować pod fałdy materiału. Taka baza wymaga jeszcze uformowania i zrobienia fałdek. Do wykonania turbanu z chusty najlepiej użyć miękkiej i wielobarwnej chusty, to zaakcentuje wschodni charakter wiązania.

Wielka kokarda z chusty zawiązanej na głowie – szczegół przykuwający uwagę

Aby zrobić wielką, ozdobną kokardę z chusty, nie potrzeba wiele wysiłku, a efekt może być niesamowity. Prostokątnie złożoną chustę należy zaczepić z tyłu głowy, a jej końce związać na tym boku głowy, na którym ma powstać kokarda. Następnie z końców chusty zawiązuje się kokardę i odpowiednio ją formuje. Wystające końcówki można schować w fałdy chusty przylegającej do głowy.

Nakrycie głowy w stylu vintage, czyli jak zawiązać chustę na głowie w stylu lat 20.

Aby zawiązać chustę na głowie, by wyglądać niczym dama lat 20. minionego stulecia, wystarczy chustę założyć tak, by przykrywała cały tył głowy. Długie włosy koniecznie trzeba związać. Końce chusty ściąga się razem do miejsca, w którym ma powstać ozdoba „kapelusza”. Następnie skręca się je ciasno i zwija tak, by przypominały różę (bądź ślimaka) . Ozdoba powinna być zwinięta bardzo ciasno.