Modne szale, apaszki i chusty dzielą się dziś na dwie grupy: tkaniny jednolite i wzorzyste. W chustach i szalach modne są wciąż frędzle. Szal nie kryje się dziś wstydliwie pod płaszczem - możemy owinąć nim szyję, głowę i ramiona.

Reklama

Modne szale

Modne szale to tkaniny bardzo obszerne, szerokie, które potrafią zakryć nawet połowę płaszcza. Występują najczęściej w dwóch kolorach, albo są wzorzyste. Nieśmiertelna kratka w każdym sezonie jest modna. Ciekawym połączeniem kolorystycznym jest czerń z czerwienią lub przygaszoną żółcią. Szalem można omotać głowę, szyję i zarzucić go na ramiona. Najmodniejsza jest stylizacja nieco niedbała, szal zarzucony jakby od niechcenia, niestwarzający wrażenia starannego udrapowania.

Modne apaszki

Apaszki poleca się przede wszystkim do noszenia w pomieszczeniu, ponieważ najczęściej wykonane są z tiulu, jedwabiu lub poliestru, które są bardzo cienkimi materiałami i nie chronią przed chłodem. Traktowane są jako element dekoracyjny do stylizacji w pracy czy na spotkaniu ze znajomymi. Modne apaszki to apaszki dwu- lub trzykolorowe (często spotykane połączenie to pastelowy brąz, złoty i beż). Wykończenie ich jest przeważnie gładkie. Modne są również apaszki jednokolorowe.

Modne chusty

Chusty wracają do „modowych” łask. Mimo że babcie uwielbiały je nosić na głowie, dziś przeważnie zakłada się je zwiewnie na ramiona. Niezmienne jest jednak to, że na chustach pozostały wzory wywodzące się ze sztuki folkloru – mocno zarysowane wzory czarną linią oraz w charakterystycznych, żywych kolorach. Są one o wiele cieplejsze niż apaszki, dlatego można nosić jej wymiennie z szalem. Są jednak mocniej zdobione, oprócz mocno wyrazistych wzorów, chusty posiadają również na brzegach frędzle.