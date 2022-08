Ida Nowakowska wciąż karmi syna piersią: "Zamierzam do dwóch lat" ZDJĘCIE

Ida Nowakowska chętnie dzieli się swoimi pierwszymi doświadczeniami w roli mamy. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" jest bardzo aktywną mamą. Pracowała dosłownie do samego porodu. Do pełnienia swoich obowiązków zawodowych wróciła również niemalże po porodzie. Jej synek za kilka dni skończy swój pierwszy miesiąc. Ida Nowakowska pokazała właśnie wzruszający kadr, gdy karmi ukochanego synka piersią. Zobacz także: Ida Nowakowska pokazała, jak pracuje jej mąż. Jack Herndon nie może rozstać się z synkiem Ida Nowakowska pokazała jak karmi piersią synka Ida Nowakowska i Jack Herndon dokładnie 7 maja powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Pomimo tego, że dzielą się w sieci wieloma aspektami swojego rodzicielstwa, w którym oboje debiutują, nie zdradzili, jakie imię wybrali dla malucha. Gwiazda TVP powoli odkrywa kolejne uroki macierzyństwa. Bardzo ważne dla niej jest m. im. karmienie syna piersią i chociaż, dla niektórych do wciąż kontrowersyjny temat, Ida Nowakowska chętnie porusza go w sieci, dzieląc się swoimi doświadczeniami: Nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak wspaniałe jest karmienie piersią... I chyba nigdy w życiu nie czułam się taka potrzebna 🥰 - mówiła kilka dni temu Teraz pokazała kolejny przepiękny kadr z synkiem podczas karmienia. Zobaczcie, jaka jest radosna. Rola mamy to zdecydowanie jeden z najpiękniejszych okresów w życiu Idy Nowakowskiej. Zobacz także: Ida Nowakowska świętowała pierwszy Dzień Dziecka w roli mamy. Pokazała nagranie z synem! Ida Nowakowska odkąd została mamą często porusza temat karmienia piersią. To dla niej bardzo ważne i m. in. dzięki temu "nigdy w życiu nie czuła się taka potrzebna". Właśnie pokazała kolejne kadry z ukochanym synkiem. Ida Nowakowska i...