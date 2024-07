Herbata gunpowder to chińska herbata, która wyglądem przypomina proch strzelniczy, stąd jej nazwa. Niezwłocznie po zerwaniu suszy się jej liście, aby nie dopuścić do procesu fermentacji. Brak fermentacji sprawia, że herbata zachowuje wiele swoich właściwości zdrowotnych: poprawia przemianę materii, działa przeciwnowotworowo, opóźnia starzenie się i wspomaga koncentrację.

Herbata gunpowder poprawia przemianę materii i odchudzanie

Herbata gunpowder wspomaga proces trawienia i poprawia przemianę materii. Zielona herbata przyspiesza spalanie tłuszczu, dlatego warto wypić jedną jej filiżankę przed wizytą na siłowni. Picie 3 filiżanek zielonej herbaty dziennie pomaga w utracie wagi, oczywiście efekt ten wystąpi wyłącznie przy stosowaniu racjonalnie skomponowanej diety i nieprzekraczaniu zalecanej liczby kalorii.

Herbata gunpowder działa przeciwnowotworowo i opóźnia starzenie się

Zawarte w zielonej herbacie gunpowder polifenole zwalczają wolne rodniki, które są przyczyną starzenia się organizmu oraz rozwoju komórek nowotworowych. W herbacie znajdują się też inne substancje przeciwutleniające: witamina A, C i E. Regularne picie zielonej herbaty może więc zapobiec rozwojowi nowotworu i sprawić, że organizm dłużej zachowa młodość.

Herbata gunpowder wspomaga koncenctrację

W chińskiej zielonej herbacie znajduje się kofeina, która poprawia koncentrację i wydajność umysłową. W jednej filiżance herbaty gunpowder znajduje się ok. 8-13 mg kofeiny (im dłużej się ją parzy, tym więcej kofeiny zawiera), a jedna filiżanka kawy ok. 60-90 mg (mniej w rozpuszczalnej, więcej w kawie z ekspresu). Picie filiżanki zielonej herbaty co 3 godziny pomaga zachować wydajność umysłową przez cały dzień. Ma ona więcej właściwości zdrowotnych niż kawa.

Sposób parzenia herbaty gunpowder

Łyżeczkę herbaty gunpowder należy zalać szklanką wody o temperaturze ok. 80-85 stopni. Po 5 minutach herbata nadaje się do picia. Te same liście herbaty można zaparzać daw lub trzy razy. Po każdym kolejnym parzeniu herbata ma delikatniejszy smak.

