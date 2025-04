Ślub to jeden z najważniejszych dni w życiu – nic więc dziwnego, że każda panna młoda marzy, by był nie tylko wyjątkowy, ale i stylowy. Jedną z najbardziej zaufanych ekspertek w tej dziedzinie jest Izabela Janachowska – kobieta, która zna się na ślubach jak mało kto. W rozmowie z Party.pl zdradza, które motywy będą dominować w tegorocznych stylizacjach ślubnych. Nie mogła jeszcze nie powiedzieć kilku słów o gościach!

Izabela Janachowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ekspertek ślubnych w Polsce. Swoją karierę rozpoczęła jako tancerka, a obecnie jest znaną wedding plannerką, prezenterką telewizyjną. Prowadzi również programy telewizyjne, w których pomaga parom młodym w organizacji ich wymarzonego ślubu m.in. "Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej" czy "Suknie marzeń Izabeli Janachowskiej". Celebrytka organizowała ślubu wielu gwiazd w tym Roksany Węgiel i Kevina Mgleja, którzy powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w ubiegłym roku. W rozmowie z naszą dziennikarką Party.pl zdradziła, co będzie modne w tym roku.

Jeżeli chodzi o panny młode, no to ten sezon też jest bardzo taki kobiecy. Mamy dużo koronek, które podkreślają naszą kobiecość, które są też przez kobiety uwielbiane. Mamy dużo asymetrii, mamy też takie projekty, które są mocno takie architektoniczne, trochę przypominają rzeźby, przepiękne układane materiału. No i mamy oczywiście perły i taki bardzo fajny krój gorsetu, który kończy się tutaj w szpic i dzięki temu też pięknie podkreśla talie

powiedziała Izabela Janachowska.