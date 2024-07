Zielona herbata jest źródłem cennych dla zdrowia składników odżywczych. Ma w sobie witaminy, minerały i składniki antybakteryjne. Oprócz działania oczyszczającego i zdrowotnego, ma także właściwości wyszczuplające. Może zwiększyć spalanie tłuszczu nawet o 20%!

Reklama

Witaminy i minerały, czyli prozdrowotne działanie zielonej herbaty

Zielona herbata jest bogata w antyoksydanty, aminokwasy, witaminy z grupy B (B1, B2, B5), witaminy K, C i E, wapń, magnez, żelazo, fluor, krzem, jod. Dzięki tym składnikom zielona herbata ma dobroczynny wpływ na zdrowie:

poprawia krążenie i obniża poziom cholesterolu.

wspomaga koncentrację.

wzmacnia kości.

łagodzi dolegliwości żołądkowe, a pita przed posiłkiem zapobiega wzdęciom.

działa moczopędnie, a dzięki niej organizm pozbywa się szkodliwych toksyn.

hamuje rozwój bakterii w organizmie i pomaga w walce z próchnicą.

Codzienne picie zielonej herbaty minimalizuje ryzyko nadciśnienia tętniczego i chroni przed zawałem serca.

Zielona herbata pomoże spalić kalorie

Oprócz działania prozdrowotnego zielona herbata, dzięki zawartej w niej teinie, przyspiesza proces termogenezy – spalania kalorii. Pomaga organizmowi korzystać z zapasów tkanki tłuszczowej, która magazynowana jest w ciele. Zielona herbata ma w swoim składzie polifenole – organiczne związki chemiczne, które wspomagają proces spalania tkanki tłuszczowej. Podnosząc poziom hormonu noradrenaliny w organizmie, zielona herbata zwiększa metabolizm, a tym samym przyspiesza proces odchudzania. Działa oczyszczająco, dlatego też wspomaga walkę z cellulitem.

Zobacz także

Samo picie zielonego naparu nie pomoże zrzucić zbędnych kilogramów. Dla osiągnięcia widocznego efektu należy wspomagać się wysiłkiem fizycznym oraz dobrze zbilansowaną dietą. Dzięki zielonej herbacie włączonej do duetu – trening + dieta, możemy zwiększyć poziom spalania tłuszczu o kilkanaście procent (nawet do 20%). Napar wpływa na szybszą regenerację sił po wykonanych ćwiczeniach i podnosi tolerancję wysiłku. Zielona herbata zmniejsza uczucie łaknienia i obniża możliwość pojawienia się efektu jojo.

Właściwa proporcja to 2-3 filiżanki zielonej herbaty dziennie. Jej spożywanie nie jest szkodliwe, o ile zapamiętamy, że jak każda herbata ma właściwości odwadniające. Starannie należy więc uzupełniać płyny w organizmie wodą.

Jak kupić najlepszą zieloną herbatę?

Niełatwo rozpoznać dobrą zieloną herbatę. Jej jakość zależy od czynników takich jak: rodzaj szczepu, uprawa, transport i przechowywanie. Do podstawowych kroków, podczas zakupu należą:

zwrócenie uwagi na wygląd liści. Zielone herbaty zachowują kolor i właściwości liści świeżych. Dlatego susz powinien mieć intensywną ciemnozieloną barwę;

zapach liści powinien być aromatyczny i iść w parze ze smakiem herbaty;

herbaty wyższej jakości mają w swoim suszu pączki i młode listki;

połysk obecny na liściu oznacza, że herbata jest świeża i była właściwie transportowana. Trzeba unikać liści matowych.

regularność liścia – herbaty wytwarzane ręcznie są starannie selekcjonowane i mają regularne pod względem wielkości liście.

Sekrety parzenia zielonej herbaty

Do przygotowania jednej filiżanki zielonego napoju wystarczy łyżeczka suszonych liści herbaty. Temperatura parzenia jest uzależniona od rodzaju herbaty – waha się od 60º do 80º (60º przy herbatach japońskich, 70º przy chińskich, a 80º przy mocno rozwiniętych liściach) O gatunek herbaty najlepiej zapytać sprzedawcę. Czas parzenia to od 1,5 do 3 minut (im dłużej parzymy, tym herbata staje się bardziej aromatyczna).

Czajniczek do parzenia herbaty ogrzej wrzątkiem i osusz. Następnie wsyp liście herbaty i potrząśnij czajniczkiem. Takie działanie pozwala uzyskać najlepszy i najbardziej aromatyczny napar. Zawsze oddzielaj liście od naparu. W przypadku herbat zielonych liście można zaparzać kilka razy. Łączne parzenie liści ze wszystkich przygotowanych herbat powinno trwać ok. 7-12 minut (3-4 parzenia z jednego suszu). Odpowiednio zaparzona zielona herbata nie jest ani gorzka, ani cierpka. Aby uzyskać mniej cierpki napar wystarczy obniżyć temperaturę parzenia, bez zmiany czasu parzenia.

Zielona herbata wychładza organizm, dlatego doskonale gasi pragnienie w upalny letni dzień – około 2 łyżeczki suszu zalej zimną wodą i wstaw do lodówki na 8 godzin. Zyskasz orzeźwiający napój, o zdrowotnych i wyszczuplających właściwościach.

Reklama