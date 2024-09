O śmierci Michała Stysiała poinformował Urząd Miasta Jarosławia (woj. podkarpackie) w piątek, 20 września. Zdarzenie wstrząsnęło lokalną społecznością, zwłaszcza że raper był w młodym wieku. Pogrzeb artysty odbędzie się w poniedziałek, 23 września. W mediach pojawił się poruszający wpis.

Nie żyje Michał Stysiał, młody raper z Jarosławia

Doniesienia o śmierci Michała Stysiała wywołały mnóstwo pytań. W komentarzach pod wpisem Urzędu Miasta Jarosławia internauci piszą: „Co się stało?”. Fani nie mogą pogodzić się z odejściem młodego rapera, który promował lokalny patriotyzm. Jak dotąd nie ujawniono przyczyny odejścia artysty.

Bliskim, Przyjaciołom, Współtwórcom Stycha składamy ogromne wyrazy współczucia. Jestem stąd — utwór Stycha i Dziabsona już zawsze będzie brzmiał zupełnie inaczej... — czytamy w komunikacie.

Ostatnie pożegnanie Michała Stysiaka odbędzie się w poniedziałek, 23 września. Artysta zostanie pochowany na Nowym Cmentarzu przy ul. Krakowskiej w Jarosławie. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele słów wsparcia dla rodziny zmarłego rapera. Jak informuje Fakt artysta miał 32 lata. Wschodzący raper cieszył się rozpoznawalnością wśród lokalnej społeczności.

Msza święta żałobna zostanie odprawiona w najbliższy poniedziałek (23 września) o godz. 13.00 w bazylice oo. dominikanów. Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu o godz. 14.00 na Nowym Cmentarzu przy ul. Krakowskiej. Różaniec w intencji Śp. Michała — w niedzielę (22 września) o godz. 16.30 w Domu Pogrzebowym Letax przy Starym Cmentarzu w Jarosławiu — przekazano.

