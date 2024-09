Saszan i jej długoletni partner właśnie powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Na uroczystości pojawił się znany aktor, który podzielił się nagraniem z ich ceremonii w mediach społecznościowych. Panna młoda wyglądała zjawiskowo!

Saszan wzięła ślub!

Roksana Pindor znana jako "Saszan" to znana polska wokalistka, która ma na swoim koncie wiele hitów takich jak "Nie chcę Ciebie mniej", "Wybrałam" czy "Hałas". Artystka brała również udział w takich programach jak "Celebrity Splasz" i "Śpiewamy razem, All Together Now". To jednak nie wszystko! Gwiazda miała przyjemność poprowadzi również program "Fame czy Shame". W życiu miłosnym artystki również układa się bardzo dobrze. Od kilku lat Saszan jest w związku z Bartkiem, który nie jest związany z show-biznesem. W 2022 roku w sylwestra ukochany piosenkarki kleknął na jedno kolano, by poprosić o jej rękę, a 21 września para powiedziała sobie sakramentalne "tak"!

Pod koniec sierpnia Saszan pochwaliła się zdjęciami ze swojego wieczoru panieńskiego. Teraz jeden z aktorów Patryk Pniewski, który pojawił się na ceremonii opublikował urocze nagranie nowożeńców, gdy Ci wychodzili z kościoła. Trzeba przyznać, że panna młoda wyglądała obłędnie! Wokalistka zdecydowała się sukienkę w kształcie księżniczki i głębokim dekoltem. Nie możemy oderwać od niej wzroku!

Natomiast pan młody zdecydował się na klasyczny, czarny garnitur i muchę. Oboje prezentowali się zjawiskowo!

Życzymy młodej parze wszystkiego, co najlepsze na nowej drodze życia!

