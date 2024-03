Telewidzowie poznali Oliwię w 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", gdzie eksperci dopasowali ją do Łukasza. Niestety, ich relacja nie przetrwała - mimo to fani śledzą losy uczestniczki ślubnego show nawet po zakończeniu emisji. Jakiś czas temu pojawiły się nawet spekulacje nt. tego, czy eksmałżonkowie powrócą do siebie. Teraz Oliwia ze "ŚOPW" zaskoczyła zaś zmianami.

Reklama

Oliwia ze "ŚOPW" postawiła na zmiany w kwestii wyglądu

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z dużym zainteresowaniem śledzą losy bohaterek i bohaterów programu nie tylko na telewizyjnych ekranach, ale również później - ich wybory i decyzje są dla widzów o tyle ciekawe, że często pary, które eksperci dobierają w show, kontynuują swoje miłosne relacje w dosyć burzliwy sposób.

Jedną z uczestniczek, której historię już od emisji 4. edycji "Ślubu" śledzą fani - jest Oliwia, którą eksperci dopasowali do Łukasza. Choć parze nie udało się zbudować trwałej relacji, niedawno fani spekulowali, że Oliwia i Łukasz ze "ŚOPW" odnowią swój związek. Na ten moment uczestniczka ślubnego hitu TVN mówi wprost, że nie ma na to szansy. Nie oznacza to jednak, że Oliwia próżnuje! Ostatnio zdecydowała się na wizytę u fryzjera i od razu pochwaliła się efektami zmian.

W najlepszych rękach - relacjonowała Oliwia ze ''ŚOPW''.

Instagram @modrafrelka

Wygląda na to, że cała wizyta przebiegła pomyślnie, bo już niedługo później była uczestniczka ślubnego show chwaliła się efektami zmian, na które się zdecydowała. Oliwia nie ukrywała, że jest zachwycona swoją nową odsłoną! Metamorfoza nie jest tym razem, co prawda, aż tak radykalna jak ostatnio, ale gołym okiem widać, że była żona Łukasza ze "ŚOPW" przeżywa naprawdę dobry czas.

Instagram @modrafrelka

Przypomnijmy, że niedawno Oliwia ze "ŚOPW" zdecydowała się na dość zaskakujący krok - zamieściła na Instagramie informację o tym, że sprzedaje swoją suknię ślubną na jednym z portali z ogłoszeniami!

Zobacz także

Zdziwiły Was kolejne zmiany u byłej żony Łukasza z programu TVN?

Reklama

Zobacz także: Agnieszka i Wojtek ze "ŚOPW" przekazali radosne wieści. "Udało się". Sypią się gratulacje