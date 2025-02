Pod koniec ubiegłego roku muzyk Łukasz Błażej Mróz znany jako Mrozu za pośrednictwem social media ostrzegł swoich fanów. Mrozu zdradził, że doszły go słuchy, iż ktoś się pod niego podszywa i próbuje wyłudzać pieniądze.

Reklama

Oszustwo na Mroza. 39-latka straciła fortunę

Po zaledwie kilku miesiącach na profilu Mroza pojawił się kolejny komunikat. Piosenkarz prosi o ogromną ostrożność związaną z oszustami czyhającymi w cyberprzestrzeni, odszywającymi się za niego. Cała sprawa rozpoczęła się od kontaktu oszusta z kobietą za pośrednictwem internetu. Podszywając się pod Mroza, przestępca wykorzystał zaufanie 39-latki i zaproponował jej udział w rzekomo ekskluzywnej ofercie – możliwości zakupu karty VIP, która miała gwarantować darmowe wejściówki na wszystkie koncerty artysty oraz szansę na prywatne spotkania.

Oszust był bardzo przekonujący – posługiwał się profesjonalnie przygotowanymi wiadomościami, stylizowanymi na oficjalną komunikację menedżerską Mroza. W rozmowach zapewniał, że oferta skierowana jest tylko do wybranych fanów i wymaga szybkiego działania, ponieważ liczba kart jest ściśle limitowana.

Na początku kobieta miała wpłacić jedynie „opłatę rejestracyjną” w wysokości kilku tysięcy złotych. Gdy to zrobiła, oszust zaczął żądać kolejnych przelewów, tłumacząc, że są one konieczne do dokończenia procedury aktywacji karty. Po pierwszej wpłacie przestępca nie odpuszczał – kontynuował manipulację, przekonując ofiarę, że karta VIP wymaga jeszcze dodatkowych kosztów administracyjnych. Każda kolejna wiadomość była sformułowana w sposób, który nie budził podejrzeń, a 39-latka, wierząc w prawdziwość oferty, zgadzała się na następne przelewy.

Sprawca stosował różne techniki manipulacyjne, aby utrzymać swoją ofiarę w przekonaniu, że karta rzeczywiście istnieje. W rozmowach często podkreślał, że inni fani już skorzystali z okazji i że 39-latka będzie miała niepowtarzalną szansę na spotkania z Mrozem. Finalnie kobieta, nie zdając sobie sprawy z oszustwa, przelała na konto przestępcy łącznie 21 tysięcy złotych. Dopiero po kilku tygodniach, gdy nie otrzymała obiecanej karty VIP, zaczęła podejrzewać, że coś jest nie tak.

Reakcja ofiary po oszuście na "Mroza" i konsekwencje

Kiedy kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa, próbowała skontaktować się z Mrozem za pośrednictwem jego oficjalnych mediów społecznościowych. Odpowiedź, którą otrzymała, rozwiała wszelkie wątpliwości – artysta nigdy nie prowadził żadnej akcji związanej z kartami VIP i nigdy nie kontaktował się bezpośrednio z fanami w kwestiach finansowych. 39-latka natychmiast zgłosiła sprawę na policję. Obecnie śledztwo jest w toku, a funkcjonariusze próbują ustalić tożsamość oszusta oraz sposób, w jaki udało mu się przekonać swoją ofiarę do serii przelewów.

Mrozu również odniósł się do sprawy, wydając oficjalne oświadczenie, w którym potępił działania oszusta i zaapelował do fanów o ostrożność wobec podobnych przypadków. Artysta podkreślił, że nigdy nie prosił swoich fanów o pieniądze ani nie organizował żadnych płatnych programów lojalnościowych. Nie jest to pierwsza i zapewne nie ostatnia tym razem udana próba oszustwa. Niedawno media obiegła informacja o oszustwie na Brada Pitta (szczegóły w linku).

Jak uchronić się przed oszustwem?

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa przestrzegają przed tego typu oszustwami i apelują o ostrożność w kontaktach internetowych, zwłaszcza jeśli dotyczą one transakcji finansowych. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc uniknąć podobnych sytuacji:

Weryfikuj źródło informacji – jeśli otrzymasz ofertę od znanej osoby, sprawdź, czy pochodzi ona z oficjalnych kanałów.

Nie ufaj ofertom, które wydają się zbyt atrakcyjne – jeśli coś wygląda na wyjątkową okazję, warto sprawdzić jej autentyczność przed dokonaniem płatności.

Skonsultuj się z bliskimi – jeśli masz wątpliwości, porozmawiaj z kimś, kto pomoże ocenić sytuację z dystansu.

Unikaj dokonywania płatności na prywatne konta – celebryci i firmy nie pobierają opłat za „specjalne przywileje” przez prywatne przelewy.

Faceebok@Mrozu

Reklama

Zobacz także: Maciej Kurzajewski padł ofiarą oszustów. To niedorzeczne, co mu zrobili