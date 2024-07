Zabawy ruchowe dla trzylatków to doskonała okazja, by rozwinąć potencjał intelektualny dziecka. Spełniają wielorakie funkcje: kształcącą – dziecko zdobywa wiedzę o sobie i otaczającym świecie, staje się bardziej komunikatywne; wychowawczą – poznaje reguły życia społecznego; terapeutyczną – uczy się radzić sobie z trudnymi emocjami; projekcyjną - maluch wchodzi w różne role.

Zabawy ruchowe dla 3-latków

Zabawy ruchowe dla 3-latków aktywizują dziecko i rodzinę. Oto 4 pomysły, które powinny zainspirować cię do tego, jak spędzać wolny czas z dzieckiem.

1. Kot i mysz

Do gry wykorzystaj zabawkę – mysz, uformuj ją z papieru lub narysuj. Mysz schowaj w dowolnym miejscu w pokoju. Dziecko zamienia się w kota. Jego zadaniem jest upolowanie myszy. Ważne jest, by maluch zachowywał się przy tym jak kot – chodził na czworakach, prężył się. Jeżeli pojawi się pies (możesz nim być ty lub inny członek rodziny), kot musi jak najszybciej wrócić w bezpieczne miejsce (oznacz je np. kocykiem). Kiedy pies zniknie z pola widzenia, dziecko ponownie zaczyna szukać myszy. Zabawa trwa do momentu, kiedy dziecku uda się upolować mysz.

2. Zabawa z piłką

Będziesz potrzebować piłki i pojemnika, np. plastikowego kosza. Zadaniem dziecka jest trafić piłką do kosza. Jeżeli dziecko opanuje rzuty np. z odległości pół metra, stopniowo zwiększaj dystans.

3. Klapsy

Dziecko łączy się z bratem siostrą lub innym członkiem rodziny za lewe ramiona, a prawymi stara się klepnąć partnera w pośladek. Później następuje zamiana – dzieci chwytają się za prawe ramiona, a lewą ręką dają klapsy.

4. Ogień – burza – powietrze

Włącz energiczną muzykę, do której dziecko będzie tańczyć. Wytłumacz maluchowi zasady – jeżeli wyłączysz piosenkę i krzykniesz ogień, zadaniem dziecka jest się na coś wspiąć; hasło – burza, oznacza, że dziecko ma jak najszybciej się położyć, okrzyk – powietrze, to znak, żeby zastygnąć w bezruchu. Im więcej osób uczestniczy w zabawie, tym lepiej.