Brak witaminy D oznacza zaburzenie gospodarki wapniowej organizmu. Długotrwałe niedobory skutkują krzywicą, osteoporozą, uszkodzeniami dziecięcego mózgu, chorobami autoimmunologicznymi i nowotworowymi. Brak witaminy D ma też wpływ na nerwy: wywołuje rozdrażnienie, bezsenność, sprzyja stanom depresyjnym.

Reklama

Przyczyny braku witaminy D

Zjawisko niedoboru witaminy D (witaminy słońca) w organizmie może dotyczyć w okresie jesienno-zimowym każdej dorosłej osoby zamieszkującej naszą strefę klimatyczną. Nie magazynujemy jej w tkankach wystarczająco dużo, aby przetrwać miesiące ze zbyt niewielkim kątem padania promieni słonecznych, uniemożliwiającym produkcję witaminy D w skórze.

Jak uzupełnić witaminę D?

Zalecana jest codzienna półgodzinna ekspozycja na słońce i chłonięcie go jak największą powierzchnią ciała bez ochronnych filtrów. Skutkuje ona produkcją witaminy w skórze pod wpływem promieniowania UV i jej aktywacją w nerkach i wątrobie, gdzie jest metabolizowana. Suplementacja witaminy D3 jest wskazana u osób bez niedoborów od października do kwietnia, gdy zazwyczaj unika się ekspozycji na promienie słoneczne oraz u osób, które przekroczyły 65. rok życia. W naturalnej diecie występuje jedynie w tłustych rybach, żółtkach jaj i bardzo rzadkich grzybach i trzeba by jeść je prawie codziennie w bardzo dużych ilościach. Jej nadmiar (chociażby w wyniku przyjmowania czterokrotnie wyższej niż zalecana dawki w preparatach) także może być szkodliwy i powodować zaburzenia pracy ośrodkowego układu nerwowego i pracy serca, zwiększenie zapadalności na kamicę nerek i pęcherzyka żółciowego, deformacje u płodu czy choroby kości u noworodków.

Jakie konsekwencje ma niedobór witaminy D

Niedobór witaminy D objawia się:

bólami kości i mięśni;

zaburzonym widzeniem;

chorobami przyzębia;

bezsennością;

biegunką;

utratą apetytu;

pieczeniem w gardle i niesmakiem w jamie ustnej.

u niemowląt rozmiękają kości czaszki, co powoduje płaski tył głowy i wypukłe guzy na czole, wolniej zrasta się ciemiączko, krzywica żeber wywołuje "żabi" brzuszek - podczas przyjmowania pozycji leżącej ma się wrażenie rozlewania się go na boki.

Zobacz także

Witamina D reguluje ludzką gospodarkę wapniową, zapobiega wydalaniu przez człowieka wapnia. Jej niedobory skutkują obniżeniem odporności, rozdrażnieniem, niepokojem, podenerwowaniem, złym samopoczuciem, stanami depresyjnymi, przyspieszeniem starzenia skóry (zmarszczki), większą ilością wypadających włosów, otyłością brzuszną (zmniejsza apetyt i hamuje wchłanianie tłuszczu), cukrzycą, nadciśnieniem (reguluje produkcję podwyższającej ciśnienie reniny), chorobami układu krążenia, serca, demencją, obniżeniem siły mięśniowej, osłabieniem kości, osteoporozą u osób starszych, krzywicą u dzieci. Sprzyjają występowaniu chorób autoimmunologicznych, jak stwardnienie rozsiane czy toczeń oraz chorób nowotworowych. Niedobory witaminy D w życiu płodowym skutkują zaburzeniami rozwoju dziecięcego mózgu, trwałymi uszkodzeniami jego funkcji, podnosząc ryzyko zachorowania na autyzm lub schizofrenię.