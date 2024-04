Roksana Węgiel jak zwykle nie zawiodła fanów "Tańca z Gwiazdami" i pokazała przepiękny taniec współczesny. Jurorzy byli zachwyceni jej wykonaniem, a Iwona Pavlović aż wyszła na środek by pokłonić się w pas. Młoda wokalistka otrzymała owacje na stojąco i 40 punktów. W sieci płonie po występie Roksany Węgiel.

Widzowie o akrobacjach Roksany Węgiel w "Tańcu z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami" w tym sezonie zgromadził naprawdę wyjątkowe gwiazdy. Nie jest tajemnicą, że jednym z najgorętszych nazwisk w tym sezonie tanecznego formatu jest Roksana Węgiel! Młoda wokalistka z odcinka na odcinek zaskakuje nie tylko fanów, ale również jurorów, którzy niejednokrotnie nagrodzili ją najwyższą możliwą punktacją!

W 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami" Roksana Węgiel zaprezentowała taniec współczesny, a jurorzy byli zachwyceni jej interpretacją- Było rockowo! Widać ile pracy Roksana Węgiel i Michał Kassin włożyli w przygotowanie takiej wymagającej choreografii, co docenił panel sędziowski. Iwona Pavlović nie mogła wyjść z podziwu i nie szczędziła słów zachwytu w stronę piosenkarki. A co na to fani Roksany? Oni również są zachwyceni tym wykonaniem!

Zbieram szczękę z podłogi

Roksana wymiata Brawo brawo brawo

Wow, kiedy myślę, że już lepiej być nie mogę @roxie_wegiel podnosi poprzeczkę. Niesamowita!

Boże Beata, czy oni mają kości w ogóle?

No bosko ! Taki talent, uroda i klasa, prawdziwa kobieta z PASJĄ - rozpisują się fani programu.

Jednak nie wszyscy fani programu byli zachwyceni taką interpretacją tańca Roksany w "Tańcu z Gwiazdami":

Nie moja stylistyka tańca współczesnego, ale było mega. Nie do końca zrozumiałem o czym on był, ale noty zasłużone, mimo, że ja dałbym 8

No i zaczyna się faworyzowanie Roksany. To był taniec? Jakaś akrobatyka chyba. W poprzednim odcinku Maciej z partnerką pokazali jak można pięknie zinterpretować historię w tańcu współczesnym.

Roksana wygrała program dance, dance, dance, więc nie nie można jej traktować jak początkującą uczestniczkę... Trudno żeby źle zatańczyła z takim doświadczeniem.

Roksana Węgiel i Michał Kassin otrzymali 40 punktów od jurorów, którzy byli zachwyceni takim wykonaniem i bili brawo na stojąco. Podobało Wam się takie oblicze Roksany Węgiel?

