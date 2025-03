We wrześniu Tomasz Jakubiak ujawnił, że zdiagnozowano u niego chorobę nowotworową, która niestety zdążyła już dać przerzuty i mocno się rozwinąć. Juror programów kulinarnych zawiesił swoją aktywność zawodową i skupił się na walce o zdrowie. Ma za sobą już terapię w izraelskiej klinice. Teraz kontynuuje leczenie w Polsce. Kucharz utrzymuje kontakt z internautami za pośrednictwem mediów społecznościowych. W piątek, 21 marca Jakubiak przyznał, że ostatnie dni musiał spędzić w szpitalu. Ujawnił też, jakie emocje budzą w nim wiadomości od fanów.

Tomasz Jakubiak, znany z popularnych programów kulinarnych, podzielił się z fanami niepokojącą informacją o swoim stanie zdrowia. Szef kuchni przyznał, że ostatnio przebywał kilka dni w szpitalu, jednak nie zdradził dokładnych szczegółów dotyczących swojej choroby.

Wyszedłem właśnie ze szpitala po kilku dniach i sprawdzam, co się dzieje w różnego rodzaju akcjach, które zacząłem, zanim poszedłem do szpitala, jak te z Gastropaczki. Muszę powiedzieć, że po raz kolejny mnie zaskakujecie. To jest coś niesamowitego. (...) Ilość pięknych rzeczy, które do mnie piszecie — ja nie nadążam tego czytać. Płaczę już w połowie, jak małe dziecko i nie mogę dojść do końca. Bardzo wam za to dziękuję

— przekazał.