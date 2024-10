U Agaty i Piotra ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" atmosfera zagęszcza się coraz bardziej. Chociaż na początku wydawali się dobrze dobrani, od podróży poślubnej sytuacja pogarsza się dramatycznie, a do kłótni dochodzi niemal na każdym kroku. Małżonkowie wyraźnie nie potrafią dojść do porozumienia i jak pokaże najnowszy odcinek, pomocna nie będzie nawet rozmowa z ekspertką. Między uczestnikami dojdzie do awantury.

Reklama

Karczemna awantura Agaty i Piotr w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"

Dziesiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odbija się szczególnie głośnym echem, a to za sprawą aż dwóch par. Agnieszka i Damian bezproblemowo dogadują się od samego początku, a nawet pojawiły się między nimi pierwsze czułe gesty! Choć do finału zostało jeszcze trochę czasu, fani nabierają pewności, że para nadal jest razem.

Nieco mniej szczęścia mają Joanna i Kamil, którzy nie potrafią przezwyciężyć dystansu. Ona już z początku odrzuciła starania męża, przez co ten mocno się wycofał. Po rozmowie z ekspertką, która zachęciła ich do większej otwartości, Kamil przygotował dla żony romantyczną kolację, ale ta gorzko podsumowała jego zapał, wypunktowując najmniejsze "potknięcia". Ostatnią parę, która nie ma lekko, tworzą Agata i Piotr.

Początek zapowiadał się obiecująco, ale z czasem małżonkowie zaczęli się od siebie odsuwać. Po powrocie z podróży poślubnej coraz częściej dochodziło między nimi do sporów i chociaż program się jeszcze nie skończył, Piotr już w sieci wbija szpile żonie. W minionym odcinku para odbyła rozmowę z ekspertką, która zauważyła m.in., że Agata zbyt impulsywnie reaguje na stresowe sytuacje. Jak pokazała zapowiedź nowego epizodu - po raz kolejny straci kontrolę nad emocjami!

Ślub od pierwszego wejrzenia/TVN

W trakcie jazdy samochodem Piotr oznajmi żonie, że "może być kulturalny raz w miesiącu". Słysząc to jego żona nie wytrzymała i przyznała stanowczo:

Trzeba być kulturalnym codziennie do wszystkich. Już wolę, żebyś nie był do mnie kulturalny, bo ja sobie z tobą poradzę, niż żebyś był niekulturalny do innych - zaczęła.

W odpowiedzi na to Piotr stwierdził, że jest strasznie głodny i wszędzie już widzi jedzenie. Te słowa wyprowadziły Agatę z równowagi. Wytknęła mężowi, że ten w ogóle się nią nie interesuje.

Ja coś mówię, a ty nie reagujesz albo w ogóle, albo zaczynasz inny temat, a ja wtedy czuję, że w ogóle masz w d**** to, co ja mówię. Nawet jeśli mnie słyszysz. Bo nie pytasz się mnie o nic, ja się wypytuję, bo mi tak powiedzieli, że powinnam. A ty mam wrażenie, że w ogóle cały czas o swojej d*pie i o ekspresach do kawy. Co ty o mnie wiesz tak naprawdę? - grzmiała.

Piotr postanowił tym razem nie odpowiadać i przemilczał wywody wściekłej żony. Wody w usta nie zamierzali jednak nabierać internauci, których zdanie okazało się podzielone. Jedni ponownie gorzko ocenili zachowanie Agaty, a drudzy - przyznali jej rację.

A czy ta pani była kulturalna, gdy opie**zała kelnerkę?? No hipokryzją wali na kilometr

Oni się ze sobą męczą, totalna porażka ekspertów

Ona ma rację. On nie potrafi wejść w relacje

Mimo jej charakterku nie do zniesienia, ma w tym trochę racji

Myślicie, że Agata i Piotr w końcu dojdą do porozumienia?

Reklama

Zobacz także: Agata ze "ŚOPW" ostro w rozmowie z ekspertką: "Jak Ci się nie podoba, to ja jadę"