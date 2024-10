Ślub Księżniczki Teodory Grecji oraz jej wybranka, Matthew Kumara, odbył się w przepięknej, zabytkowej Katedrze w Atenach, miejscu symbolizującym nie tylko duchowość, ale również bogatą historię Grecji. Ceremonia, która miała miejsce 28 września 2024 roku, była pełna emocji – zarówno dla pary młodej, jak i dla zgromadzonych gości. Wśród zaproszonych znalazły się koronowane głowy z całej Europy, co podkreśliło rangę tego wydarzenia jako jednej z najważniejszych uroczystości królewskich w tym roku.

Grecka księżniczka wzięła ślub! Od jej sukni ciężko oderwać wzrok

Teodora i Matthew czekali na ten dzień od lat – ich ślub był kilkukrotnie przekładany z powodu pandemii, a także z uwagi na trudne rodzinne chwile. Jednak to, co wydarzyło się tego dnia w Atenach, przeszło wszelkie oczekiwania. Piękna katedra została udekorowana kwiatami w pastelowych odcieniach, które stworzyły wyjątkową atmosferę, idealnie komponującą się z tradycyjnymi greckimi elementami.

Suknia ślubna księżniczki Teodory była prawdziwym dziełem sztuki. Wykonana z delikatnej koronki, zdobiona subtelnymi kwiatowymi wzorami, przyciągała wzrok wszystkich gości. Suknia podkreślała klasyczną elegancję, z jaką kojarzona jest rodzina królewska, a jednocześnie miała w sobie coś bardzo osobistego i romantycznego.

Długi welon, również zdobiony koronką, dodawał księżniczce dodatkowej gracji, a Teodora wyglądała niczym prawdziwa bohaterka bajki. Podczas wejścia do katedry, księżniczka emanowała spokojem i szczęściem, a jej uśmiech był najlepszym dowodem na to, jak bardzo czekała na ten dzień. Suknia odwoływała się do tradycyjnych wzorów, ale jednocześnie miała współczesne akcenty, które idealnie oddawały styl Teodory.

Nur Photo/East News

Na uroczystości obecnych było wielu ważnych gości. Wśród nich znaleźli się między innymi Koronowany Książę Paweł z Grecji, brat Teodory, a także Królowa Sofia z Hiszpanii, kuzynka rodziny greckiej. Zebrani goście byli pełni podziwu dla pary młodej, a ich obecność podkreśliła wagę tej uroczystości nie tylko dla samej rodziny, ale także dla szerokiej sieci europejskich rodów królewskich.

Podczas ceremonii można było dostrzec ciepłe gesty i wymianę spojrzeń pełnych emocji między Teodorą a Matthewem, co niewątpliwie wzruszyło wielu gości. Zgromadzeni w katedrze goście wielokrotnie nagradzali parę młodą oklaskami, szczególnie w momentach kluczowych dla ceremonii – takich jak wymiana przysiąg czy pierwszy pocałunek jako mąż i żona.

Po ceremonii para młoda i ich goście udali się na przyjęcie weselne, które odbyło się w luksusowym One and Only Aesthesis Hotel. Miejsce to zostało wybrane nie bez powodu – luksusowy hotel położony nad samym morzem, w otoczeniu zieleni, zapewniał idealne warunki do świętowania tego szczególnego dnia. Sala bankietowa została udekorowana kwiatami i świecami, tworząc magiczną atmosferę, która dopełniała całokształt tej wyjątkowej uroczystości.

Nur Photo/East News

Nie zabrakło również elementów tradycyjnej greckiej zabawy. Podczas przyjęcia goście mieli okazję zatańczyć do tradycyjnych greckich melodii, a także skosztować regionalnych specjałów. Ślub Księżniczki Teodory Grecji i Matthew Kumara z pewnością zostanie zapamiętany jako jedna z najbardziej romantycznych i pełnych emocji uroczystości królewskich ostatnich lat. Po latach wyczekiwania, para w końcu mogła złożyć przysięgę i rozpocząć wspólne życie jako małżeństwo.

