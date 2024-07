Helena Deeds, znana z takich hitów jak "Żony Hollywood" czy "Żony Miami", choć na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, to przy okazji wizyty w Polsce zdecydowała się na spektakularną metamorfozę. W rozmowie z reporterką Party.pl gwiazda wylicza, co dokładnie sobie poprawiła. Co ciekawe, celebrytka zdecydowała się... znacząco zmniejszyć swój biust!

Reklama

"Żony Miami": Helena Deeds zmniejszyła biust z miseczki D do A/B. Miała ważny powód

Helena Deeds bez wątpienia uznawana jest za jedną z najbardziej charyzmatycznych gwiazd programu "Żony Hollywood". Kochająca życie w luksusie specjalistka od sprzedaży ekskluzywnych posiadłości tak spodobała się widzom, że nie mogło jej zabraknąć również w "siostrzanej" wersji show - "Żony Miami". To tam wraz z ukochanym dzieli się swoją codziennością. Co ciekawe, choć gwiazda na co dzień mieszka w USA, regularnie odwiedza też Polskę. Podczas najnowszej wizyty w kraju Helena Deeds zafundowała sobie serię urodowych poprawek.

"Żona Miami", podobnie jak Karolina Gilon, zafundowała sobie zmniejszenie biustu.

- Przyjechałam, żeby się nareperować - wyznała w rozmowie z reporterką Party.pl Helena Deeds z "Żon Miami". - Wyjęłam te obce ciała, także mam teraz swoje naturalne. Miałam zawsze moje naturalne B, a teraz wszystko jest zwinięte, naturalnie, nie ma żadnych wkładek, podkładek. Nie ma obcego ciała. Uwielbiam, krzyż mnie nie boli, nie ciągnie mnie do przodu i wszystko jakoś tak szczuplej wygląda - dodała.

Zmniejszenie biustu to nie jedyny zabieg, na jaki w ostatnim czasie zdecydowała się celebrytka. Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze poprawiła sobie Helena Deeds z "Żon Miami".

Reklama

Zobacz także: "Żony Miami": Ewa Sama nie pasuje do pozostałych bohaterek show? Tłumaczy, jak znalazła się w programie!

Zobacz także