Justyna z 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dała się już poznać widzom jako szczera i bezpośrednia kobieta, która nie owija w bawełnę. Tym razem bez oporów przyznała przed kamerami, że jej zdaniem Przemek jest "przy kości", a to wywołuje u niej pewne obawy związane z ich wspólną przyszłością! Jak to dokładnie wytłumaczyła?

Fani 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowanie nie mogą narzekać na nudę, bo każda z par dostarcza naprawdę wielu emocji. Na ten moment największe szanse na pozostanie w małżeństwie widzowie dają Marcie i Patrykowi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a z kolei Marta i Maciej muszą liczyć się z najmniejszą przychylnością ze strony fanów. A co z Justyną i Przemkiem? Tu na razie widzowie są mocno podzieleni, bo obawiają się, że pewna siebie i charakterna Justyna może zdominować Przemka. Czy jemu to będzie odpowiadało? Czas pokaże.

Jednak po tym wyznaniu Justyny na temat męża chyba nie ma wątpliwości, że jej bezpośredniość nie każdemu może przypaść do gustu. Tym razem przed kamerami przyznała, że jej zdaniem Przemek jest "przy kości", a to ją martwi. Wyjaśniła, dlaczego.

- Martwi mnie, że jest trochę przy kości, ale to nie jest takie martwienie, że wyglądowo, tylko ja chciałabym męża, który jest zdrowy, silny i nie choruje. [...] Bo jeśli to będzie miłość mojego życia, to chyba chcemy się razem zestarzeć, a nie ja potem będę siedziała na kanapie i płakała, że zostałam sama - stwierdziła Justyna.