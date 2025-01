"Rolnik szuka żony" to prawdziwy hit telewizyjnej Jedynki. Program emitowany jest od 2014 roku i fani z niecierpliwością czekają na kolejną, 12. edycję miłosnego show, która rozpocznie się jesienią 2025 roku. Zanim to jednak nastąpi, teraz widzowie mają czas na to, by sprawdzić, co słychać u dawnych uczestników "Rolnika". Jedną z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek na przestrzeni wszystkich edycji była Elżbieta Czabator, którą fani programu poznali w 8. edycji.

Rolniczka chętnie udziela się na Instagramie, dzięki czemu jej fani na bieżąco wiedzą, co u niej słychać. Ostatnio Elżbieta postanowiła pochwalić się im swoją metamorfozą.

Udział Elżbiety w "Rolnik szuka żony"

Przypomnijmy, że 8. edycja "Rolnik szuka żony" była emitowana na antenie stacji TVP1 w 2021 roku. W tej odsłonie show poznaliśmy wiele ciekawych postaci, bo udział w niej brali Kamila Boś, Stanisław Pytlarz, Krzysztof Pachucki, Kamil Osypowicz oraz Elżbieta Czabator. Ostatnia z wymienionych bohaterek w miłosnym hicie telewizyjnej Jedynki ostatecznie nie znalazła wymarzonego partnera, jednak dzięki udziałowi w "Rolniku" zyskała sporą popularność i sympatię fanów. Rolniczka po zakończeniu przygody w programie TVP1 z powodzeniem zaczęła rozwijać swój Instagram i dziś jej losy w sieci śledzi blisko 55 tysięcy internautów.

Elżbieta Czabator z "Rolnik szuka żony" przeszła metamorfozę

Elżbieta Czabator dała się poznać jako niezwykle energiczna i sympatyczna kobieta, więc nic dziwnego, że w dalszym ciągu cieszy się ona taką sympatią fanów programu. Na swoim Instagramie rolniczka publikuje kadry ze swojego codziennego życia, na których nie brakuje relacji z podróży, spotkań ze znajomymi, jak również rodzinnych kadrów. Tym razem jednak Elżbieta postanowiła pokazać krótkie nagranie, na którym zaprezentowała swoją metamorfozę. Jak się okazało, rolniczka zdecydowała się na zmianę fryzury - rozjaśniła swoje włosy i skróciła je do ramion, tworząc fryzurę w stylu bob.

Czas na zmianę fryzury - pochwaliła się szczęśliwa Elżbieta

Patrząc na uśmiech Elżbiety na najnowszym nagraniu, nie ulega wątpliwości, że jest bardzo zadowolona z tej zmiany!

Sami spójrzcie. Pasuje jej nowy look?

