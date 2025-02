Po raz pierwszy w historii „Sanatorium miłości” produkcja przenosi się do północnej części Polski. Nowa edycja programu została nagrana w Mikołajkach na Mazurach, gdzie seniorzy będą mieli okazję odkrywać uroki regionu oraz brać udział w aktywnościach dostosowanych do mazurskiego klimatu. Przeniesienie programu z uzdrowiskowego południa kraju na północ to rewolucyjna zmiana, która z pewnością wpłynie na atmosferę programu. Mazury, nazywane Krainą Tysiąca Jezior, oferują wyjątkowe krajobrazy, a także szeroką gamę sportów wodnych i rekreacyjnych, które mogą zaskoczyć uczestników.

Reklama

„Sanatorium miłości” od wiosny na Mazurach

Tegoroczna edycja „Sanatorium miłości” postawi na aktywny tryb życia kuracjuszy. Nowe zadania mają sprawdzić ich kondycję fizyczną, precyzję oraz umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach. Najwyraźniej twórcy produkcji uznali, że malownicze Mazury będą idealną scenerią do zrealizowania tych założeń.

Choć szczegóły nie zostały jeszcze w pełni ujawnione, produkcja zapowiada, że seniorzy będą mierzyć się z zupełnie nowymi wyzwaniami, które do tej pory nie pojawiały się w programie. Można się spodziewać, że mazurska sceneria będzie sprzyjać wodnym aktywnościom oraz zadaniom wymagającym dobrej koordynacji i odwagi.

„Sanatorium miłości” wraca z wiosenną ramówką TVP

Na szczęście nie zmieni się prowadząca „Sanatorium miłości” - popularny program Telewizji Polskiej dalej będzie prowadziła Marta Manowska. Cała produkcja jednak została odświeżona, o czym widzowie przekonają się już wiosną. Format wraca 1 marca i będzie emitowany o godzinie 21:20. Warto przypomnieć, że to już siódma edycja matrymonialnego show.

Kim jest Marta Manowska, prowadząca „Sanatorium miłości”?

Marta Manowska to polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, urodzona 31 marca 1984 roku w Siemianowicach Śląskich. Ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz historię sztuki na Universidad de Valladolid w Hiszpanii.

Swoją karierę rozpoczęła jako redaktorka w "Dzienniku Zachodnim" oraz pracując przy produkcji programów telewizyjnych, takich jak "Ugotowani", "Bitwa na głosy" czy "Lubię to!". W 2014 roku zyskała szeroką rozpoznawalność jako prowadząca program "Rolnik szuka żony" na antenie TVP1. Od tego czasu prowadziła również inne programy Telewizji Polskiej, w tym "Sanatorium miłości", "The Voice Senior" oraz "Ośmiu wspaniałych".

Reklama

Manowska ma również doświadczenie aktorskie, występując w epizodycznych rolach w serialach, takich jak "Hotel 52", oraz w teledyskach, m.in. do piosenki "Ocaleni" Moniki Kuszyńskiej. Jest autorką książek, w tym "Rolnik szuka żony" oraz "Nacjonalizm w Hiszpanii. Katalonia i Kraj Basków – dwie drogi do niepodległości".

Zobacz także: Przypadkiem ujawniono kolejną parę z 11. edycji "Rolnik szuka żony"? Co za zdjęcie