Robert Lewandowski nie tylko jest znany z sukcesów na boisku, ale również z wielkiego serca i aktywnego wspierania inicjatyw charytatywnych. Kapitan reprezentacji Polski i napastnik FC Barcelony, aktywnie wsparł 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wystawiając na aukcję wyjątkową ofertę. Przekazał dwa bilety na dowolny domowy mecz FC Barcelony w rozgrywkach LaLiga, które można wykorzystać do 25 maja 2025 roku. Dodatkowo zwycięzca licytacji będzie miał możliwość uczestniczenia w treningu drużyny dzień po wybranym meczu, co stanowi niepowtarzalną okazję do obserwacji przygotowań piłkarzy z bliska. Ta oferta cieszy się ogromnym zainteresowaniem i osiągnęła już kwotę ponad 109 tysięcy złotych.

Robert Lewandowski wspiera WOŚP

Aukcja wystawiona przez Roberta Lewandowskiego to kolejny dowód na to, że udział światowej klasy sportowców znacząco podnosi rangę wydarzenia. Zaangażowanie Lewandowskiego w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy pokazuje, że również wielkie nazwiska mogą być inspiracją dla innych – zarówno w Polsce, jak i za granicą. Oprócz biletów Lewandowskiego, które aktualnie osiągnęły kwotę w czołówce licytacji. 155 250,00 zł znajdują się również inne wyjątkowe propozycje, takie jak:

Omenaa Mensah, znana dziennikarka i prezenterka telewizyjna, wraz z mężem Rafałem Brzoską, przedsiębiorcą i założycielem InPostu, zaoferowali na licytację wyjątkowe doświadczenie. Ich oferta obejmuje wspólną kolację oraz wizytę w ich prywatnej posiadłości. Ta propozycja szybko zdobyła ogromne zainteresowanie, osiągając najwyższą kwotę w tegorocznych licytacjach.

Popularny muzyk Dawid Podsiadło również włączył się w tegoroczne aukcje WOŚP, oferując spotkanie, podczas którego nie będzie śpiewał. Ta nietypowa propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem licytujących.

Maciej Musiał, popularny polski aktor, w ramach 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaoferował nietypową aukcję: sprzątanie mieszkania lub domu zwycięzcy w rytm wybranego utworu muzycznego. Zwycięzca licytacji będzie mógł wygodnie obserwować, jak aktor wykonuje porządki przy dźwiękach takich piosenek jak "Explosion" duetu Kalwi & Remi, "Lay All Your Love On Me" zespołu ABBA, "Hotel Room Service" Pitbulla, "Moonlight Shadow" Groove Coverage czy "Chciałbym być" Krzysztofa Krawczyka. Aukcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, osiągając kwotę ponad 125 tysięcy złotych. Cały dochód z licytacji zostanie przeznaczony na cele WOŚP, wspierając diagnostykę i leczenie dzieci zmagających się z nowotworami. Zaangażowanie Macieja Musiała w tak nietypową formę wsparcia podkreśla kreatywność i chęć niesienia pomocy podczas corocznych finałów WOŚP.

Każdy z tych przedmiotów ma jedno wspólne przesłanie – całkowity dochód z aukcji trafia na wsparcie 33. finału WOŚP, który w tym roku zbiera środki na zakup sprzętu medycznego dla onkologii i hematologii dziecięcej!

Siła zaangażowania społecznego podczas WOŚP

Obecność Roberta Lewandowskiego w gronie darczyńców to nie tylko prestiż dla WOŚP, ale również przykład, jak znane osoby mogą wpływać na skalę pomocy. To nie pierwszy raz, kiedy piłkarz angażuje się w działalność charytatywną. W poprzednich latach wspierał różne inicjatywy, przekazując zarówno swoje przedmioty, jak i konkretne kwoty na cele dobroczynne. To właśnie takie gesty inspirują tysiące Polaków do przyłączenia się do akcji. Licytacje WOŚP przyciągają uwagę nie tylko dzięki swojej różnorodności, ale również dzięki emocjom związanym z możliwością zdobycia czegoś wyjątkowego.

Jeśli chcesz wesprzeć tegoroczny finał WOŚP, masz wiele możliwości. Odwiedź platformę aukcyjną i weź udział w licytacjach – to szansa nie tylko na zdobycie cennej pamiątki, ale przede wszystkim na realną pomoc w ratowaniu zdrowia i życia innych. WOŚP od lat pokazuje, że Polacy mają ogromne serca, a każda, nawet najmniejsza kwota ma znaczenie. Dołącz do tego wyjątkowego ruchu i zostań częścią czegoś większego – razem możemy więcej!

