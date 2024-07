Boże Narodzenie obchodzi się w każdym kraju trochę inaczej – w Norwegii tradycją jest tworzenie koszyków, w Hiszpanii – uliczne parady, w Rosji – wróżby. Boże Narodzenie na świecie ma różne formy, nie w każdym kraju prezenty rozdaje św. Mikołaj. W Norwegii jest to julenisse (przypominający elfa), w Hiszpanii – Trzej Królowie, a w Rosji – Dziadek Mróz i Śnieżynka.

Boże Narodzenie w Norwegii

W Norwegii pierwszy dzień Bożego Narodzenia obchodzony jest w dzień św. Łucji – 13 grudnia (zgodnie ze starym kalendarzem gregoriańskim jest to najkrótszy dzień w roku, przesilenie zimowe). Tego dnia w kościołach odbywają się uroczyste procesje, w których uczestniczą dziewczyny z płonącymi świecami. Na święta Bożego Narodzenia wyrabia się koszyki, do których wkładane są orzechy, owoce, łakocie. W Norwegii tradycją jest również przygotowywanie domów z piernika, a następnie łamanie się nimi w święta i składanie życzeń. Na Wigilii głównym daniem są jagnięce lub wieprzowe żeberka. Prezenty rozdaje dzieciom julenisse, który przypomina elfa lub krasnala.

Boże Narodzenie w Hiszpanii

W Hiszpanii na święta Bożego Narodzenia bogato stroi się domy. Dwa dni przed Wigilią organizowana jest wielka loteria, w której można wygrać wysokie nagrody pieniężne. W Wigilię ulicami przechodzą parady, w których biorą udział poubierane we wstążki zwierzęta. Na kolacji wigilijnej nie obowiązuje post – suszona szynka, rosół, pieczone prosie to podstawowe dania na wieczerzy. Na świąteczny obiad podaje się zupę warzywną z kiełbasą lub czarną kaszanką, pulpety smażone w tłuszczu albo kurczaka czy indyka nadziewanego śliwkami i orzechami. Prezenty wręcza się kilka dni po Nowym Roku – w Święto Trzech Króli, robią to sami mędrcy ze wschodu. Przed snem przygotowuje się dla mędrców trzy kieliszki sherry oraz marchew, aby mogli nakarmić wielbłądy.

Boże Narodzenie w Rosji

W Rosji większość osób to prawosławni. Zgodnie z kalendarzem juliańskim Święto Narodzenia Pańskiego rozpoczyna się o północy z 6 na 7 stycznia. Do tego dnia przez 6 tygodni Rosjanie przestrzegają ścisłego postu. Podczas wieczerzy wigilijnej (Soczelnicy) serwuje się 12 postnych dań, m. in. kutię (pszenica, miód, mak, bakalie), grzyby, kasze. W noc wigilijną na parapecie stawia się święcę, jako znak oczekiwania na przyjście Jezusa. Dużą popularnością, zwłaszcza wśród dziewczyn, cieszą się wróżby. Jedna z nich mówi, że dostatek w następnym roku zależy od liczby ziaren zjedzonych przez kurę w dzień Bożego Narodzenia. W pierwszy dzień świąt na obiad podaje się zazwyczaj pieczoną gęś. Rosjanie huczniej obchodzą Sylwestra niż święta Bożego Narodzenia. W Rosji prezenty rozdaje w Nowy Rok Dziadek Mróz z wnuczką – Śnieżynką.