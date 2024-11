Dwa lata temu w życiu Anny i Roberta Lewandowskich doszło do rewolucji. Para po dłuższym czasie wyprowadziła się z Monachium i przeniosła się do Hiszpanii. Kapitan reprezentacji Polski otrzymał propozycję gry w FC Barcelonie. W stolicy Katalonii słynne małżeństwo jeszcze bardziej rozwinęło swoje kariery. Lewy został jednym z najważniejszych zawodników Dumy Katalonii. Natomiast Anna Lewandowska zaczęła podbijać zagraniczny rynek ze swoją marką, a ostatnio otworzyła swoje studio w samym sercu miasta. Jednak wygląda na to, że nawet słoneczna Barcelona nie jest rajem bez skazy. Lewandowska opowiedziała, co jej nie pasuje.

Anna Lewandowska zdradziła, czego jej brakuje w Barcelonie

Niedawno Anna Lewandowska pojawiła się w programie „Halo, tu Polsat”. Trenerka podsumowała dwa lata po przeprowadzce do Barcelony. W rozmowie z Agnieszką Hyży przyznała, że musiała nieco zmienić swój styl życia po tym, jak zamieszkała w Hiszpanii. W związku z prowadzeniem firmy w Polsce musiała przestawić się na pracę zdalną. Dopiero z czasem zaczęła budować biznes na miejscu.

Tutaj nasz tryb jest troszkę inny, podporządkowany pod dzieci. Praca, również ta zdalna, bo prowadzę firmę w Polsce, to ciągłe spotkania online, ale teraz mam też moje miejsce w Barcelonie, więc w tę pracę angażujemy się bardzo – przyznała.

W wywiadzie dla polskiej stacji Anna Lewandowska poinformowała, że choć kocha życie w Barcelonie, to brakuje jej klimatu świąt, który zna z Polski. Przy okazji zdradziła, że dlatego w tym roku zamierza więcej czasu w bożonarodzeniowym okresie spędzić w ojczyźnie razem z rodziną.

Za tym bardzo tęsknimy, ponieważ tutaj nie czuć tych świąt. Ja nawet się w tym roku zastanawiałam, czy rozstawiać choinkę, bo tego po prostu nie czuć – wyznała.

Zdecydowaliśmy w tym roku, że chcemy troszkę dłużej na święta pobyć w Polsce, żeby właśnie pobyć z rodziną, bo za tym też się tęskni – wyjaśniła.

W wywiadzie Anna Lewandowska potwierdziła, że czeka ją operacja. Bizneswoman przyznała, że musi przygotować się nie tylko na zabieg, ale również rehabilitację, która będzie trwała około trzech tygodni. Wizytę szpitalu żona Roberta Lewandowskiego ma zaplanowaną już na początku grudnia. Niestety trenerka nabawiła się kontuzji podczas intensywnych treningów. Problemy ze zdrowiem niedawno miał też jej mąż. Kapitan reprezentacji Polski opuścił zgrupowanie kadry ze względu na ból pleców. Niestety drużyna przegrała wysoko z Portugalią, później przegrała na PGE Narodowym ze Szkocją i spadła do niższej dywizji Ligi Narodów UEFA.

Wiele wskazuje na to, że już niedługo zobaczymy Annę i Roberta Lewandowskich w Polsce przy okazji świąt Bożego Narodzenia.

