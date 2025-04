Tragiczna śmierć Janusza Zakrzeńskiego w katastrofie smoleńskiej

Janusz Zakrzeński był uznanym aktorem teatralnym i filmowym. Zagrał w ponad 60 filmach i serialach. Widzowie znali go z ról w popularnych produkcjach takich jak „Miodowe lata”, „Na dobre i na złe” oraz „M jak miłość”. Aktor był również związany z Teatrem Polskim w Warszawie. W swoim dorobku miał wiele ról historycznych, a jedną z jego najbardziej znanych kreacji była postać marszałka Józefa Piłsudskiego, którą odgrywał z ogromnym zaangażowaniem.

W uznaniu jego pracy artystycznej, Janusz Zakrzeński został uhonorowany wieloma odznaczeniami. Szczególnie dumny był z Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, który otrzymał za zasługi dla kultury narodowej. Jego dorobek aktorski pozostaje ważną częścią polskiej sceny teatralnej i filmowej.

Tragiczny lot do Smoleńska odbył się 10 kwietnia 2010 roku. Janusz Zakrzeński leciał z delegacją państwową na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Jak wynika z relacji jego żony, miał przeczucia przed tą podróżą. Przed wylotem powiedział do niej: „Może już nie wrócę…”. Był zamyślony, zaniepokojony, jakby przeczuwał nadchodzącą tragedię. Ta wypowiedź, jak się później okazało, miała dramatyczne znaczenie.

Tuż przed wylotem aktor kontaktował się z rodziną, pożegnał się z żoną, a swoim dzieciom powiedział, że ich kocha. Według relacji bliskich, Janusz Zakrzeński był osobą głęboko wierzącą, modlił się przed lotem i powierzył swoją podróż opiece Opatrzności. Niestety, katastrofa lotnicza zakończyła jego życie i pozostawiła bliskich w głębokim smutku.

Janusz miał czytać fragmenty listów oficerów zamordowanych w Katyniu, które znaleziono w dołach śmierci. (...) Wylatywał jednak przygnębiony. Dlaczego? Trudno mi powiedzieć, po prostu nie chciał lecieć. W przeddzień katastrofy byłam z Januszem u lekarza i miał bardzo dobre wyniki. Chodził jednak na badania, ponieważ miał kłopoty z kręgosłupem, dostawał zastrzyki. On nie mógł długo siedzieć, bo potem ten kręgosłup go bolał. Z tego też względu w ogóle nie rozważał jazdy pociągiem do Katynia. W grę wchodził jedynie samolot. Dwa dni czy może dzień przed katastrofą odczułam dziwnie silne wrażenie pustki wokół siebie, powiedziałam o tym Januszowi. Może sam też miał jakieś złe przeczucia?

– ujawniła żona Zakrzeńskiego w rozmowie z Piotrem Czartoryskim-Szilerem.