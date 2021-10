Agata Rubik właśnie pochwaliła się radosną nowiną. Żona Piotra Rubika na swoim Instagramie napisała, że jest w ciąży. Agata pokazała zdjęcie lekko zaokrąglonego brzuszka. Zobaczcie, co napisała! Jesteś w ciąży i szukasz wygodnej sukienki? Koniecznie sprawdź ofertę na tej stronie i wykorzystaj Modivo kod rabatowy . Agata Rubik jest w trzeciej ciąży? Piotr i Agata Rubikowie są rodzicami dwóch córek. W 2009 roku na świat przyszła Helenka, a cztery lata później Alicja. Rodzina Rubików najprawdopodobniej wkrótce powiększy się. Szczęśliwą wiadomość Agata przekazała za pośrednictwem Instagrama. Do trzech razy sztuka! Myślicie, że tym razem się uda? - napisała Agata. Zobacz także: Jak wyglądają dziś dzieci Piotra Rubika? Pokazał córki w "Dzień Dobry TVN"! W komentarzach pod postem wiele osób pytało, czy to czasem nie jest żart na Prima Aprilis ! Agata skomentowała to emotikoną buziaczka i odpisała jednej z internautek: "Nie myśl sobie, że sama będziesz w klubie świeżych mam". Zdrówka życzę. Gratulacje! I dużo zdrówka! Miło na Was patrzeć, super rodzinka! - pisali fani. Zdjęcie skomentowały również Joanna Koroniewska i Edyta Pazura. Jak się cieszę! - napisała Joanna. Mówiłam Ci, abyś nie jadła glutenu - napisała żona Pazury komentując Agaty brzuszek. Jeśli to prawda, to oczywiście gratulujemy! Wyświetl ten post na Instagramie. Do trzech razy sztuka! 💪🏻 Myślicie, że tym razem się uda? 🦋🦋🦋 Post udostępniony...