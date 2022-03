Władimir Putin oszalał przez pandemię? Zagraniczne źródła: „Ten człowiek traci poczucie rzeczywistości”.

Najważniejszym momentem każdej ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich jest zapalenie znicza olimpijskiego. Bukmacherzy przyjmują zakłady, kto dostąpi tego zaszczytu. Niektóre propozycje są zaskakujące. Można obstawiać, że znicz olimpijski na igrzyskach Rio 2016 zapali... Władimir Putin. Kto zapali znicz olimpijski podczas ceremonii otwarcia igrzysk Rio 2016? Prawdopodobieństwo wygrania takiego zakładu jest właściwie mikroskopijne, ale też, jeśli ktoś by go trafił, wygra naprawdę duże pieniądze. Kurs na takie zdarzenie na stronie efortuna.pl to 9999.00, co oznacza, że za każdą postawioną złotówkę można by wygrać 9 tysięcy 999 złotych (minus podatek). „Można by”, bo bukmacher ograniczył możliwą wygraną do niewiele ponad czterech tysięcy złotych. Czyżby wiedział coś więcej? :). Podobnie wysoki kurs jest na Maradonę. Powszechnie znana jest rywalizacja piłkarska pomiędzy Brazylią i Argentyną, a także odwieczna kłótnia o to, kto jest najlepszym piłkarzem w historii: Brazylijczyk Pele czy Argentyńczyk Maradona? W świetle tego wszystkiego nie dziwi wysoki kurs na Boskiego Diego – im wyższy kurs, tym mniejsze prawdopodobieństwo wygranej. Zapalenie znicza na brazylijskiej ziemi przez Maradonę z pewnością zostałoby uznane za zniewagę. Czy Pele zapali znicz olimpijski podczas ceremonii otwarcia igrzysk Rio 2016? To właśnie najlepszy brazylijski piłkarz w historii Edson Arantes do Nascimento, czyli popularny Pele, jest faworytem bukmacherów do najważniejszej roli podczas ceremonii rozpoczęcia igrzysk olimpijskich Rio 2016. Kurs na takie zdarzenie to zaledwie 1.7 i cały czas maleje. A to oznacza, że jeśli Pele zapali znicz olimpijski na stadionie Maracana, to za każde postawione 10 złotych gracz wygra 7 złotych minus podatek. Innymi kandydatami do zapalenia znicza olimpijskiego podczas ceremonii...