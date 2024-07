Pieczywo czosnkowe przygotowuje się z ciasta na bazie drożdży, mąki, wody, mleka i oliwy. Po wyrobieniu masy drożdżowej kroi się ją na 5 równych części i zapieka w piekarniku około 15 minut. Pieczywo nacina się nożem i szczeliny w bułce smaruje masłem czosnkowym. Całość owija się w folię aluminiową i ponownie piecze w piekarniku.

Pieczywo czosnkowe to doskonały dodatek do sałatek, np. greckiej lub cezara. Bagietki z czosnkiem można podać do czerwonego barszczu, kremu z groszku, kukurydzy albo brokułów.

Przepis na masło czosnkowe

Masło czosnkowe jest nieodłącznym elementem czosnkowej bagietki. Dodatek najlepiej przygotować z masła o temperaturze pokojowej.

Potrzebujesz:

małej miski,

praski do czosnku.

Składniki:

3 łyżki masła roślinnego,

2 ząbki czosnku,

1 łyżeczka pietruszki,

0,5 łyżeczki oregano.

Czas przygotowania: 5 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Masło przełóż do miski.

Obierz czosnek, przeciśnij go przez praskę i dodaj do naczynia razem z oregano.

Pietruszkę drobno posiekaj i dokładnie wymieszaj z resztą składników.

Gotowe!

Bagietka czosnkowa – przepis na ciasto drożdżowe

Bagietki można zrobić samodzielnie z ciasta na bazie mąki, drożdży, wody i oleju. W pierwszej kolejności piecze się ciasto, a później dodaje masło czosnkowe i zapieka całość przez kilkanaście minut w piekarniku.

Potrzebujesz:

miski,

sitka,

stolnicy,

ścierki kuchennej,

blachy do pieczenia,

noża,

foli aluminiowej.

Składniki (na 5 bagietek):

2,5 szklanki mąki pszennej,

3/4 szklanki przegotowanej, letniej wody,

1/3 szklanki mleka,

3 łyżki oliwy z oliwek,

2 łyżeczki suszonych drożdży,

2 łyżeczki cukru,

1 łyżeczka soli.

Czas przygotowania: 1,5 godziny

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Drożdże połącz z cukrem i mieszaj, aż składniki połączą się.

Mąkę przesiej przez sito do miski i dodaj sól, mleko, wodę i oliwę.

Wlej rozpuszczone drożdże i wymieszaj z resztą składników.

Ciasto wyrabiaj na stolnicy około 5 minut, aż zrobi się jednolite i jędrne.

Jeżeli masa będzie się kleić – dodaj mąki, a gdy zrobi się twarda – wlej odrobinę ciepłej wody.

Wyrobione ciasto przełóż do miski, przykryj ścierką i odstaw na godzinę.

Podziel masę na 5 równych części.

Każdą z nich rozwałkuj dłońmi na kształt podłużnej bagietki.

Ciasto połóż na blasze w około 10 centymetrowych odstępach.

Natnij bagietki nożem pod kątem 45 stopni (wystarczą 3 nacięcia na jednej).

Rozgrzej piekarnik do temperatury 220 stopni Celsjusza.

Piecz bułki około 15 minut.

Każdą bagietkę ponacinaj w 2 centymetrowych odstępach, a szczeliny posmaruj masłem czosnkowym.

Pieczywo zawiń w folię aluminiową.

Piecz bagietki w piekarniku w temperaturze 200 stopni Celsjusza przez kwadrans.

Wyjmij pieczywo z folii.

Bagietki najlepiej smakują na ciepło.

Smacznego!