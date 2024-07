Menu na diecie powinno obfitować w warzywa i chude białko, dostarczać organizmowi witamin, minerałów i błonnika. Jedzeniem, które pomaga schudnąć, są z pewnością warzywa, chude mięso, ryby i orzechy. Aby cieszyć się zdrowiem i piękną sylwetką, produkty ze zbóż oczyszczonych należy zamienić na pełnoziarniste.

Reklama

Top 6 produktów na diecie odchudzającej

Jedzenie na diecie powinno być bogate w składniki odżywcze i różnorodne. W innym wypadku początkowa utrata wagi skończy się efektem jojo – jeszcze większą masą ciała niż na początku odchudzania. Produktami, które warto włączyć do codziennego menu na diecie ze względu na bogactwo witamin, mikro- i makroelementów, są:

1. Brązowy ryż, kasze, pełnoziarnisty makaron i razowe pieczywo - pełnoziarniste produkty dostarczają organizmowi węglowodanów złożonych i błonnika, które dają uczucie sytości. Dzięki temu dłużej nie jesteśmy głodni.

2. Warzywa – każde warzywo jest godne uwagi, na diecie redukcyjnej warto jednak wybierać przede wszystkim produkty zawierające mało węglowodanów. Będą to: pomidory, brokuły, szpinak, szparagi, sałata, rzodkiewka, ogórki (zawierają nie więcej niż 5% węglowodanów).

3. Chude białko – jedzeniem, które pozwala schudnąć są niskotłuszczowe produkty mleczne, przede wszystkim: jogurty naturalne, maślanki, kefiry, twaróg i chude mięso, np. pierś z kurczaka, pierś z indyka, wołowina. Duża ilość białka w diecie przyspiesza przemianę materii.

Zobacz także

4. Tłuste ryby – makrela, łosoś choć zawierają dużo tłuszczu, to są to kwasy tłuszczowe nienasycone (omega-3 i omega-6) niezbędne dla pracy serca i mózgu. Należy zwrócić uwagę, by kupować ryby niehodowlane.

5. Orzechy – zwłaszcza włoskie, ale także orzechy laskowe, pistacje i nerkowce należy jeść z tego samego powodu, co ryby tłuste. Koniecznie jednak trzeba unikać niezdrowych dodatków – soli, cukru, oleju.

6. Przyprawy – cynamon, papryczka chili, pieprz czarny i zioła podkręcają metabolizm i zapobiegają wzdęciom.