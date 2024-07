Zupa kapuściana jest głównym posiłkiem w popularnej diecie kapuścianej, która umożliwia szybką utratę zbędnych kilogramów. Niestety nie wolno jej stosować dłużej niż 7 dni, gdyż długotrwała prowadzi do niedobór żywieniowych.

Sposobem na szybki spadek masy ciała, nawet o 4-5 kilogramów w ciągu tygodnia jest dieta, której podstawę stanowi zupa kapuściana. Dostarcza wielu witamin i składników mineralnych, a dzięki dużej zawartości błonnika pokarmowego daje uczucie sytości na długi czas.

Zasady diety kapuścianej

Dieta kapuściana jest świetnym początkiem odchudzania – w tydzień pozwala zrzucić około 5 kilogramów. Jednak jest nieurozmaicona i uboga w białko, wapń oraz witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E, K). Z tego powodu można ją stosować najwyżej przez 7 dni. Podstawą diety jest zupa kapuściana, którą można spożywać w nieograniczonych ilościach. Ważne jest, by osoby będące na diecie kapuścianej piły dużo niegazowanej wody mineralnej – przynajmniej 8 szklanek w ciągu doby. Ponadto zaleca się zieloną herbatę i ziołowe herbatki, które działają oczyszczająco na organizm. Produktami zabronionymi są: alkohol, słodycze, napoje gazowane, cukier oraz tłuszcze zwierzęce. W ciągu pierwszych trzech dni diety można spożywać warzywa oraz owoce. Czwartego dnia wprowadza się koktajl z bananem i mlekiem. Od piątego dnia dozwolone są ryż, chude mleko, drób oraz ryby.

Zalety i wady diety kapuścianej

Niewątpliwą zaletą diety kapuścianej jest dostarczanie cennych dla organizmu witamin, zwłaszcza witaminy C oraz składników mineralnych. Ponadto zupa kapuściana jest źródłem błonnika, który reguluje pracę jelit. W efekcie dochodzi do przyspieszenia przemiany materii – sprzyja to oczyszczaniu organizmu z toksyn. Znaczną wadą diety kapuścianej jest jej monotonność. Jest dietą eliminacyjną, co powoduje, że nie dostarcza wielu ważnych substancji jak chociażby pełnowartościowego białka. Stosowana przez długi czas można być przyczyną niedożywienia.

Przepisy na zupę kapuścianą

Pierwszy przepis

Składniki:

główka białej lub włoskiej kapusty,

6 pomidorów,

6 posiekanych cebul,

2 marchewki,

2 papryki,

pęczek selera naciowego,

przyprawy: pieprz, curry, koper, pietruszka, estragon, oregano, listki laurowe, czosnek, bazylia, kminek, majeranek oraz ziele angielskie.

Sposób przygotowania:

Poszatkuj kapustę. Pomidory obierz ze skórki. Pozostałe warzywa pokrój na drobne kawałeczki.

Wszystko wrzuć do garnka i zalej trzema litrami wody. Zagotuj.

Pod koniec gotowania dodaj przyprawy.

Drugi przepis

Składniki:

kapusta włoska,

pół litra pomidorowego przecieru,

czerwona i zielona papryka,

kostka bulionu warzywnego,

3 cebule,

2 gałązki selera naciowego,

3 litry wody,

pół łyżeczki kminku, łyżeczka majeranku, kilka listków laurowych, kilka ziaren ziela angielskiego, pieprz.

Sposób przygotowania:

Kapustę dokładnie umyj i poszatkuj. Wrzuć do garnka.

Dodaj przyprawy oraz kostkę bulionową. Wlej wodę i gotuj pod przykryciem przez 15 minut na średnim ogniu.

Dodaj pozostałe pokrojone warzywa. Gotuj na małym ogniu przez 15 minut.

Smacznego!