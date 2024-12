Polsat bez dwóch zdań wie, jak umilić swoim widzom pierwszy dzień grudnia. Pogoda za oknem raczej nie sprzyja spacerom i aktywnościom na świeżym powietrzu, dlatego stacja wychodzi odbiorom naprzeciw. Widzowie pokochali tę historię i chętnie do niej wracają.

O 19:55 Polsat pokaże absolutny klasyk

Po niedzielnym obiedzie i chwili odpoczynku przyszedł czas na wieczorny seans, który pomoże zrelaksować się przed znienawidzonym przez wielu poniedziałkiem. Już o 19:55 na antenie Polsatu Polacy będą mogli obejrzeć uwielbiany musical - "Mamma Mia! Here We Go Again", który jest kontynuacją hitu "Mamma Mia" z 2008 roku. O czym opowiada popularny na całym świecie klasyk i co warto o nim wiedzieć?

"Mamma Mia! Here We Go Again" to historia, która splata teraźniejszość i przeszłość. Sophie Sheridan (Amanda Seyfried) przygotowuje wielkie otwarcie hotelu na wyspie Kalokairi, jednocześnie wspominając młodość swojej matki Donny (w tej roli Lily James w retrospekcjach, a Meryl Streep w teraźniejszości). Film ukazuje historię Donny sprzed lat, gdy poznaje trzech mężczyzn, którzy mogą być ojcem Sophie: Sama (Jeremy Irvine i Pierce Brosnan), Harry'ego (Hugh Skinner i Colin Firth) oraz Billa (Josh Dylan i Stellan Skarsgård). Wspomnienia przeplatają się z obecnymi problemami Sophie, która mierzy się z życiowymi wyzwaniami, gdy jej matki już nie ma.

kadr "Mamma Mia! Here We Go Again"

Obsada filmu to połączenie dobrze znanych twarzy i nowych aktorów. Do swoich ról powracają Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård oraz Meryl Streep. Retrospekcyjne sceny wprowadzają nowe postaci: Lily James jako młodą Donnę oraz młodsze wersje Sama, Harry'ego i Billa. W filmie debiutuje również Cher, która wciela się w babcię Sophie, Ruby Sheridan. Jej występ oraz wykonanie utworu "Fernando" stały się jedną z najbardziej pamiętnych scen filmu.

Podobnie jak pierwsza część, "Mamma Mia! Here We Go Again" zachwyca muzyką ABBY. W ścieżce dźwiękowej znalazły się zarówno największe przeboje, jak "Dancing Queen" czy "Mamma Mia", jak i mniej znane utwory zespołu. Produkcja kontynuuje tradycję muzycznego zachwytu, będąc idealnym wyborem dla fanów ABBY i musicali. Wyspy Kalokairi, taniec, śpiew i rodzinne historie tworzą niezapomniany klimat, który ponownie oczarował widzów na całym świecie.

Film "Mamma Mia! Here We Go Again" jest więc świetnym wyborem na niedzielny, rodzinny wieczór i bez dwóch zdań wprowadzi widzów w pozytywny nastrój. Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że powstanie trzecia część tego niezwykłego hitu. Jakiś czas temu Christine Baranski udzieliła wywiadu dla "The Hollywood Reporter" i zdradziła:

Byłam w Londynie z producentką Judy Kramer, która planuje ''Mamma Mia 3''. Opowiedziała mi fabułę narracyjną tego, jak to się stanie. Tyle mogę powiedzieć! Ale to nie jest jak: ''Och, chciałabym, żeby to się stało''. Judy Kramer sprawia, że wszystko się dzieje. Udało jej się osiągnąć sequel, którzy okazał się fenomenalnym hitem

Będziecie oglądać "Mamma Mia! Here We Go Again" w Polsacie?

