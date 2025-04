Magda Femme i Michał Wiśniewski poznali się w połowie lat 90. na imprezie karaoke. To spotkanie dało początek nie tylko wspólnej karierze artystycznej, ale także uczuciowej relacji. Magda została pierwszą wokalistką zespołu Ich Troje, a ich współpraca szybko przekształciła się w coś więcej.

Małżeństwo Michała Wiśniewskiego w cieniu tajemnicy

Już w 1996 roku Michał Wiśniewski i Magda Femme wzięli ślub, choć informacja ta była przez długi czas utrzymywana w tajemnicy. Strategia marketingowa zespołu zakładała bowiem, że wokalista powinien być postrzegany jako osoba wolna i dostępna dla fanów.

Magda Femme zmuszona była ukrywać swoje małżeństwo, co negatywnie wpływało na jej samopoczucie. Jak wyznała po latach, prowadzenie podwójnego życia było dla niej trudne i obciążające emocjonalnie. Ukrywanie faktów dotyczących życia prywatnego doprowadzało do napięć i narastających frustracji. Małżeństwo trwało pięć lat i zakończyło się rozwodem w 2001 roku. Wtedy też relacje między byłymi małżonkami znacznie się pogorszyły, co miało swoje odzwierciedlenie w medialnych wypowiedziach.

Rozwód Michała Wiśniewskiego i publiczne oskarżenia

Po rozwodzie zarówno Magda Femme, jak i Michał Wiśniewski nie szczędzili sobie gorzkich słów w mediach. Artyści oskarżali się nawzajem o zdrady i kłamstwa. Wiśniewski wprost mówił o tym, że powodem ich rozstania był romans Magdy z kobietą, co było dla niego dużym ciosem. Ona z kolei zarzucała mu brak wsparcia i manipulację wizerunkiem ich związku na potrzeby marketingowe Ich Troje.

Publiczne pranie brudów przyciągało uwagę mediów, ale miało też wpływ na wizerunek artystów. Szczególnie w czasach, gdy Ich Troje było jednym z najpopularniejszych zespołów w Polsce.

Wpływ konfliktu na karierę

Burzliwy rozwód oraz napięcia między byłymi małżonkami miały również konsekwencje zawodowe. Magda Femme opuściła zespół Ich Troje, co oznaczało konieczność szukania nowej wokalistki. Zespół kontynuował działalność, ale już bez pierwszej wokalistki, która również próbowała rozwijać swoją karierę solową.

Z kolei Michał Wiśniewski kontynuował działalność zespołu, ale relacje z byłą żoną nie uległy poprawie przez wiele lat. Obie strony unikały się publicznie i nie wchodziły w bezpośredni kontakt.

Obecne relacje i życie prywatne Michała Wiśniewskiego i Magdy Femme

Choć minęły lata od rozwodu, relacje między Magdą Femme a Michałem Wiśniewskim nadal pozostają chłodne. Oboje prowadzą swoje życie prywatne osobno, rzadko komentując swoją przeszłość. Dla wielu fanów Ich Troje to przypomnienie, jak trudne bywają związki łączące życie prywatne z zawodowym.

Historia tej pary stała się jednym z najbardziej komentowanych wątków polskiego show-biznesu przełomu lat 90. i 2000. Do dziś budzi zainteresowanie i emocje wśród fanów muzyki oraz mediów.

Co dzisiaj porabia Magda Femme?

Magda Femme, była wokalistka zespołu Ich Troje, obecnie kontynuuje swoją karierę muzyczną jako artystka solowa. Po zakończeniu współpracy z zespołem w 2001 roku wydała kilka albumów solowych, w tym "Empiryzm" (2000) i "5000 myśli" (2001). W 2006 roku ponownie współpracowała z Ich Troje, biorąc udział w trasie koncertowej z okazji 10-lecia zespołu.

Obecnie Magda Femme skupia się na pracy z partnerem Michałem Zawidzkim, z którym współpracuje artystycznie. Para wspólnie nagrywa piosenki i teledyski, a Michał Zawidzki reżyseruje wideoklipy do jej utworów. Choć współpraca bywa intensywna, artystka podkreśla, że jest to dla nich ważny element życia zawodowego i osobistego.​

Magda Femme unika bywania na salonach i rzadko udziela wywiadów, preferując życie poza blaskiem fleszy. Mimo to jej obecność w mediach społecznościowych pozwala fanom śledzić jej działalność artystyczną i życie osobiste.​

