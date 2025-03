Tomasz Jakubiak zaskoczył wszystkich nagraniem, które pokazał na Instagramie. Udokumentowano "lepszy dzień" w trakcie choroby, z którą zmaga się uwielbiany polski kucharz. Tomasz Jakubiak robił to, co kocha najbardziej, czyli gotował. Dodał jednak:

To są właśnie te lepsze dni, chociaż zdarzają się rzadko

Tomasz Jakubiak zaskoczył nagraniem

Tomasz Jakubiak relacjonuje w sieci, jak wygląda jego walka z nowotworem. Dzieli się nie tylko tymi trudnymi chwilami, ale również tymi dobrymi. Fani uśmiechają się, gdy widzą go na spacerach lub w dobrym humorze. Niedawno Tomasz Jakubiak pokazał nagranie z randki z żoną i przyznał, że ostatnie badania wyszły "całkiem korzystnie. Podkreślił jednak: "Słoneczko powoduje uśmiech na mojej twarzy i nie chciałbym Was tutaj zmylić, że jestem już zdrowy, bo tak niektórzy piszą, że wszystko jest okej, więc po co pokazuje szpitale". Dodał, że bywają zarówno te gorsze jak i te lepsze dni. Dziś nad ranem podzielił się nagraniem, które dokumentuje właśnie ten lepszy czas. Zobaczyliśmy, jak Tomasz Jakubiak znowu oddaje się swojej pasji, jaką jest gotowanie:

Tomek w akcji, proszę jakie steki, o Jezu

Tomasz Jakubiak tłumaczył, co przygotowuje:

Dzisiaj tofu, ziemniaki z kimchi, pak choi, kukurydza pod majonezem, steki - wymieniał.

Jednak w opisie wytłumaczył:

To są właśnie te lepsze dni, chociaż zdarzają się rzadko, to się zmieni. No i nawet spróbować nie mam jak

Na co choruje Tomasz Jakubiak?

Tomasz Jakubiak, znany kucharz i juror programu "MasterChef Nastolatki", zmaga się z rzadkim i trudnym do wyleczenia nowotworem. Choroba zaatakowała jego jelita, dwunastnicę. Ceniony polski kucharz wyznał, że początkowo wstydził się swojej choroby i bał się powiedzieć o niej publicznie. W pewnym momencie postanowił się przełamać i wyznał prawdę. Pod koniec 2024 roku wyjechał na leczenie do kliniki do Izraela. Tomasz Jakubiak jest już w Polsce i walczy o swój powrót do zdrowia. Nie ukrywa jednak, że ból, który powoduje choroba znacznie utrudnia mu funkcjonowanie. Fani z całej Polski trzymają kciuki za powrót do zdrowia uwielbianego kucharza.

Tomasz Jakubiak o MasterChef Nastolatki

Tomasz Jakubiak, znany kucharz i były juror programu "MasterChef Nastolatki", ze względu na walkę z rzadkim nowotworem, nie mógł uczestniczyć w nagraniach drugiego sezonu. Obejrzał jednak pierwszy odcinek przed premierą i był głęboko poruszony wsparciem okazanym przez uczestników. Jakubiak nie krył, że tęskni za programem i możliwością pracy z młodymi kucharzami. "Płakałem jak bóbr" – przyznał w jednym z opublikowanych przez siebie nagrań. Wsparcie, jakie otrzymał, dało mu dodatkową motywację do dalszej walki z chorobą.

