Oksytocyna produkowana jest w podwzgórzu, a magazynuje ją przysadka mózgowa. Paradoksalnie więc – za miłość odpowiada głowa.

Reklama

Substancja ta jest przedmiotem wielu badań ze względu na jej silne oddziaływanie w różnych aspektach życia, zarówno na ciało człowieka, jak i na jego psychikę.

Fakt nr 1: Oksytocyna – interakcje społeczne

Udowodniono naukowo, że oksytocyna wpływa na umacnianie więzi z osobami nam znanymi oraz wzmaga agresję w stosunku do obcych. Wpływa na optymistyczne postrzeganie świata, powoduje, że jesteśmy bardziej otwarci i z łatwością nawiązujemy kontakty, podwyższa poczucie własnej wartości. Badania potwierdziły działanie oksytocyny w przełamywaniu lęków społecznych u osób nieśmiałych i wycofanych, są też dowody na to, że pomaga ona w niwelowaniu stresu pourazowego.

Fakt nr 2: Oksytocyna – poród i zaangażowanie rodzicielskie

Przygotowane macicy do porodu poprzez jej skrócenie i rozszerzenie należy do zadań oksytocyny, która również jest odpowiedzialna za wywołanie skurczów umożliwiających poród. Syntetyczna oksytocyna podawana jest na wywołanie porodu, gdy zachodzi taka potrzeba. Dzięki oksytocynie matki mogą karmić piersią, ponieważ pobudza ona gruczoły mleczne do produkcji mleka. Oksytocyna bywa nazywana „paliwem dla rodziców”, to właśnie dzięki niej wykazują niemal anielską cierpliwość w opiece nad potomstwem.

Zobacz także

Fakt nr 3: Oksytocyna – monogamia

Wpływ oksytocyny na zachowanie monogamii u zwierząt został już dawno udowodniony, obecnie trwają próby na ludziach, które mówią, że osoby pozostające w związkach są bardziej skłonne do wierności.

Fakt nr 4: Oksytocyna – przytulanie, bliskość i orgazm

Grupa neuronów reagujących na oksytocynę kontroluje zachowania seksualne człowieka. Zarówno u kobiet jak i mężczyzn podczas seksu i orgazmu wydziela się oksytocyna, która sprawia, że po stosunku mamy ochotę na przytulenie się do partnera. Skurcze macicy jakie oksytocyna wywołuje podczas orgazmu ułatwiają zapłodnienie – plemniki są szybciej transportowane do jajowodów.

Fakt nr 5: Oksytocyna – dieta i lepsze zdrowie

Naukowcy uważają, że w niedalekiej przyszłości przy pomocy oksytocyny będzie można leczyć otyłość, ponieważ są zdania, iż hormon ten jest odpowiedzialny za szereg korzystnych procesów metabolicznych. Udowodniono, również, że niektóre matki cierpiące na depresję poporodową miały niskie stężenie oksytocyny we krwi, co ukierunkowało badania nad tym hormonem pod kątem leczenia zaburzeń nastroju. Ponadto oksytocyna obniża stężenie kortyzolu w organizmie i obniża ciśnienie, przez co zmniejsza poziom stresu.

Fakt nr 6: Oksytocyna – dostępność na zawołanie

Wystarczy kogoś przytulić albo nawet o kimś pomyśleć, uruchomiony wówczas zostaje cały proces wytwarzania oksytocyny. Złapanie kogoś za rękę, albo nawiązanie dłuższego kontaktu wzrokowego wywoła oksytocynowy zastrzyk u obojga – to najprostszy sposób budowania więzi z drugim człowiekiem.

Fakt nr 7: Oksytocyna – leczenie choroby alkoholowej?

W wyniku testów przeprowadzonych na szczurach australijscy naukowcy odkryli, że działanie alkoholu jest niwelowane przez oksytocynę. Substancje, które zmniejszają nasilenie stanu upojenia alkoholowego prowadzą do tego, że ludzie piją mniej. Jest to paradoks udowodniony naukowo, dlatego też być może odkrycie dokonane na szczurach będzie przełomem w leczeniu choroby alkoholowej.

Fakt nr 8: Oksytocyna – miłość do pupila!

U matki patrzącej na swoje dziecko poziom oksytocyny wzrasta – tak samo dzieje się też u właścicieli czworonożnych przyjaciół – szczególnie psów, ponieważ nauczyły się one nawiązywać z człowiekiem kontakt wzrokowy. Poziom oksytocyny gwałtownie wzrasta zarówno u pana jak i psa, powodując uczucie bliskości i zaufania.