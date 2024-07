Zygmunt Chajzer w latach 90 był gospodarzem cieszącego się dużą popularnością teleturnieju "Idź na całość". Program emitowany był w każdą niedzielę na Polsacie od 7 września 1997 do 26 maja 2001 roku. Chajzer prowadził "Idź na całość"od 1997 do 2000 roku. W latach 2000 do 2001 prowadzącym został Krzysztof Tyniec. W 2008 roku pojawiły się plany przywrócenia programu, jednak plany nie doczekały się realizacji.

Zygmunt Chajzer poprowadzi nowy program

Zygmunt Chajzer dzięki programowi "Idź na całość" zyskał sympatię widzów. Program sam w sobie był bardzo zabawny szczególnie kiedy obserwujemy jakie nagrody można było w nim wygrać: zestawy przypraw, kożuchy, koncentraty z owoców. Nie zabrakło także takich nagród jak wycieczki za granicę i telefony komórkowe. Jednak wszyscy marzyli o głównej nagrodzie, jaką był samochód np. pożądany wtedy "Fiat 126p".

Co się okazuje fani znowu będą mogli zobaczyć Chajzera na swoich ekranach. Tym razem jednak nie pojawi się w teleturnieju "Idź na całość", ale za to w nowym programie Polsatu. Głos Chajzera jest rozpoznawany przez większość Polaków, dlatego też m.in. był gospodarzem popularnych programów telewizyjnych. Jest również związany z radiem. W Radio Pogoda prowadzi "Pogodny poranek". Teraz jednak czas na nowe!

Nowy format, który poprowadzić ma Zygmunt Chajzer ma się nazywać: "Return Masters". Będzie polegał na licytacji palet przedmiotów pochodzących ze zwrotów konsumenckich. Kolejnym zadaniem uczestników będzie sprzedaż przedmiotów z zyskiem. Zdjęcia do programu już się zaczęły. Emisja planowana jest na jednej ze stacji tematycznych Polsatu. Jak informuje serwis ShowNews możliwe jest również, że zobaczymy Chajzera jeszcze w innym formacie na Polsacie.

Nie możemy się doczekać!

