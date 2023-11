Jak podają wirtualnemedia.pl Czwórka nie zdecyduje się na kontynuację show "Para do Gara" z udziałem Mateusza Gesslera, emitowanego w Czwórce. Według informacji portalu powodem są niezadowalające wyniki oglądalności. To już trzeci program grupy Polsat, który spada z anteny po jednym sezonie.

"Para do gara" spada z anteny TV 4

"Para do gara", kulinarne show Czwórki z udziałem Mateusza Gesslera, nie doczeka się drugiego sezonu - informują wirtualenemedia.pl, podając jednocześnie dość niskie wyniki oglądalności show (średnia widownia to ok. 150 tys. widzów). Podobny los spotkał dwa inne formaty, które pojawiły się w jesiennej ramówce Polsatu. Mowa o randkowym reality-show "Temptation Island Polska" z udziałem Michała Figurskiego oraz "The Real Housewives. Żony Warszawy" z udziałem bogatych mieszkanek stolicy.

Mateusz Gessler stracił program Wojciech Olkusnik/East News

Wciąż niekwestionowanym liderem wśród programów kulinarnych jeśli chodzi o oglądalność zostają "Kuchenne rewolucje" z udziałem Magdy Gessler w TVN. Jak podają wirtualnemedia.pl jesienny sezon gromadził ponad 1,08 mln widzów. Choć jest to o 220 tys. mniej niż w poprzednim sezonie, i tak "Kuchenne rewolucje" dawały stacji pozycję lidera w grupie komercyjnej.

Mariusz Grzelak/REPORTER

Niedawno pojawiły się również informacje, że w związku z nieudanymi startami wyżej wymienionych programów oraz spadającą oglądalnością takich hitów jak "Nasz nowy dom", pozycja Edwarda Miszczaka, dyrektora programowego Polsatu, jest zagrożona. Niedawno Polsat wydał komunikat, że za wiosenną ramówkę będzie odpowiadać głównie Justyna Kulka, która weszła w skład rady nadzorczej Telewizji Polsat. Z grupą Polsatu jest związana od 2012 roku. Wirtualnemedia.pl podają, że Edward Miszczak otrzymał rolę konsultanta.