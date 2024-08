Choć w tym roku mówiło się przede wszystkim o rewolucji w Telewizji Polskiej, konkurencyjne stacje również wprowadziły szereg mniejszych i większy zmian. Do przetasowania doszło także w „Dzień dobry TVN”. Popularną śniadaniówkę opuściła Anna Senkara. Prezenterka pożegnała się z widzami na początku sierpnia. Jednak gwiazda nie wybiera się na urlop. Niedługo będzie prowadziła nowy program.

Anna Senkara poprowadzi nowy program TVN. To nie koniec zmian

Jesienna ramówka TVN będzie bogatsza o dwa zupełnie nowe programy. Jeden z nich to polska wersja formatu „Eternal Glory”. Uczestnicy produkcji to gwiazdy sportu (m.in. medaliści olimpijscy oraz legendarni mistrzowie), którzy rywalizują w serii wyzwań. Po raz pierwszy produkcja pojawiła się w Belgii w 2008 roku. Później cieszyła się popularnością także w Norwegii, Holandii i Szwecji.

To właśnie ten format poprowadzi Anna Senkara, która jeszcze do niedawna była jedną z gospodyń „Dzień Dobry TVN”. Nie jest to jedyna nowość w stacji. Jesienią widzowie będą mogli obejrzeć także program rozrywkowy „Unboxing – Wielkie Otwarcie”. W produkcji sześć zespołów będzie odgadywało przeznaczenie nietypowych przyrządów, ukrytych w wielkich, kolorowych pudłach.

Prowadzącym drugiego formatu będzie Damian Michałowski, także znany przede wszystkim z „Dzień dobry TVN”. To tylko potwierdza, że jesienna oferta stacji może przyciągnąć sporo widzów. Warto przypomnieć, że w ramówce pojawi się nowa telenowela „B&B Love”, a także seriale „Klara” i „Morderczynie”.

Fani mogą spodziewać się też powrotu ulubionych programów. Z kolejnymi sezonami wracają „Top Model”, „MasterChef”, „Ślub od pierwszego wejrzenia” oraz „Azja Express”.

Zmiany trwają też w Telewizji Polskiej. Niedawno Michalina Sosna i Paulina Chylewska zostały prowadzącymi 8. edycję „The Voice Kids”. Czekacie na jesienne ramówki?

