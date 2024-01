Chociaż od kilku tygodni głównie mówi się o rewolucjach, jakie przechodzi Telewizja Polska, tym razem na tapetę trafił Polsat. Wygląda na to, że również w tej stacji zajdzie wiele zmian i zapadną nieoczywiste decyzje.

Edward Miszczak przywróci kultowy program?

Gdy Edward Miszczak został dyrektorem programowym Polsatu, w sieci aż huczało od spekulacji nt. zmian, bo te on sam otwarcie zapowiedział. Z marszu spore rewolucje dotknęły show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a ostatnio dowiedzieliśmy się, że chociaż "Taniec z gwiazdami" zagości w wiosennej ramówce, powróci w mocno zmienionym składzie.

Plotkowano również o tym, że Edward Miszczak ma w planach stworzenie śniadaniówki! Wprowadził też nowe formaty, takie jak: "Żony Warszawy" czy "Temptation Island", ale nie cieszyły się one zbytnią popularnością. Teraz z kolei pojawiły się głosy, że zechce on przywrócić kultowy format, który niegdyś mógł szczycić się sporą oglądalnością. Mowa o show "Idź na całość", które było emitowane od 1997 do 2001 roku, a jego prowadzącym był Zygmunt Chajzer.

"Idź na całość"

Jak podaje nieoficjalnie Plotek, Edward Miszczak rzekomo chce tym razem obsadzić w roli gospodarza "Idź na całość" Filipa Chajzera!

(...) Edward Miszczak ma stawiać na ten format w wiosennej ramówce. I to właśnie Filip Chajzer ma być nowym prowadzącym tego kultowego programu - zdradza informator Plotka.

Póki co sam zainteresowany nie potwierdził, ani nie zdementował tych pogłosek. Myślicie, że widzowie Polsatu będą zadowoleni z powrotu tego show?

