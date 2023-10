Już po raz szósty śledzimy losy bohaterów, którzy do "Love Island" przybyli, by znaleźć miłość życia. Przed nami jeszcze kilka tygodni emocji z uczestnikami 6. edycji "Wyspy Miłości", jednak już teraz wiadomo, kiedy zobaczymy finałowy odcinek. Kiedy zatem możemy się go spodziewać? Odpowiedź znajdziecie poniżej! "Love Island 6": Kiedy finał show? Program "Love Island" to od kilku lat jest jednym z największych hitów stacji Polsat. Randkowe show ma wielu fanów, którzy na bieżąco śledzą losy uczestników. Aktualnie wiele emocji wzbudza nowy uczestnik Sasha, który, jak się okazało, był w związku z inną uczestniczką "Love Island" - Oliwią Miśkiewicz z 1. edycji. Emocji w szóstej odsłonie programu z pewnością nie brakuje, a my właśnie dowiedzieliśmy się, ile jeszcze potrwają! Prowadząca "Love Island", Karolina Gilon w swojej relacji na Instagramie zdradziła bowiem, kiedy odbędzie się wielki finał 6. edycji programu. Jak się okazało, ostatni odcinek 6. edycji randkowego show Polsatu zobaczymy na początku października! - Wielki finał "Love Island" 9 października. Jeszcze kawał czasu, myślę, że się może bardzo dużo pozmieniać i bardzo dużo wydarzyć, bo tak naprawdę w każdym odcinku mamy jakieś zaskoczenia - powiedziała w swojej relacji Karolina Gilon. Zobacz także: "Love Island 6": Natalia jest najpiękniejszą uczestniczką w historii programu? "Śliczna" komentują fani Przed nami zatem jeszcze kilka tygodni śledzenia losów bohaterów 6. edycji "Love Island". Jak myślicie, która z obecnych par ma szansę dotrwać do wielkiego finału? Wyświetl ten post na Instagramie ...