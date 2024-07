Swoją karierę aktorską rozpoczął na planie "Rodzinki.pl" i zyskał tym ogromną popularność. Po zdjęciu serialu z anteny nieco rzadziej mogliśmy o nim usłyszeć, ale teraz powrócił na salony! Mateusz Pawłowski ma już 20 lat i niebawem zobaczymy go w zupełnie nowym show!

Mateusz Pawłowski bryluje na planie nowego programu

Chyba większość Polaków do dziś pamięta komediowy serial "Rodzinka.pl". Zwariowana historia rodzinki Boskich przez kilka dobrych lat bawiła widzów do łez, a odbiorcy zdążyli się zżyć z bohaterami. Nic więc dziwnego, że z ogromnym niezadowoleniem spotkała się informacja o nagłym zdjęciu formatu z anteny.

Ku uciesze wielu, serial ponoć ma powrócić, choć jednego z czołowych aktorów na szklanym ekranie będziemy mieli szansę zobaczyć o wiele szybciej! Po finale "Rodzinki.pl" nieczęsto mieliśmy okazję, by ujrzeć na salonach Mateusza Pawłowskiego, czyli serialowego Kacperka, który bez dwóch zdań skradł serca wszystkich. Swoją pracę na planie rozpoczął jako mały chłopiec, natomiast dziś ma już 20 lat i lada moment zobaczymy go w zupełnie nowym formacie!

Mateusz Pawłowski AKPA/Piętka Mieszko

Niedługo na antenie Telewizji Polskiej swoją premierę będzie miało bowiem show "Cudowne lata", które poprowadzi powracająca do TVP Barbara Kurdej-Szatan. Prace na planie już ruszyły, a fotki zza kulis obiegły sieć. Dzięki nim przekonaliśmy się, że udział w programie weźmie właśnie Mateusz Pawłowski!

Mateusz Pawłowski na planie "Cudowne lata" AKPA/Wojtalewicz Jarosław

20-latek wydoroślał i na pierwszy rzut oka jest nie do poznania. Co ciekawe, to pierwszy raz, gdy zobaczymy go w takim formacie. Na czym on jednak będzie polegał? Co tydzień naprzeciw siebie będą spotykać się dwie drużyny, złożone ze starszych i młodszych (Boomerzy czy Milenialsi) osób ze świata show-biznesu, które zmierzą się z różnymi pytaniami dotyczącymi życia czy muzyki.

Ciekawe, jak w show sprawdzi się Mateusz Pawłowski.

