O tym, że Joanna Koroniewska dostała angaż w TVN mówiło się już od jakiegoś czasu. Aktorka miała poprowadzić program o urządzaniu wnętrz, o czym nawet sama wspominała w "Dzień Dobry TVN":

Zaprosimy Was na wyjątkową i emocjonującą, wielomiesięczną podróż po tak skomplikowanym życiowym momencie, jakim jest niewątpliwie remont!

Dziś wiadomo już nieco więcej na temat nowego formatu Joanny Koroniewskiej.

Joanna Koroniewska z programem w TVN

O nowym programie Joanny Koroniewskiej w TVN mówi się już od jakiegoś czasu. Format ma nosić nazwę "Zróbmy sobie dom" i nie byłby jedynym formatem o remontach w tej stacji. Zdecydowaną królową w tej tematyce od lat jest Dorota Szelągowska. Wielu internautów zastanawiało się, czy panie będą ze sobą rywalizować, jednak wymownie zażartowały z tego podczas jednej z ostatnich ramówek TVN. Koroniewska i Szelągowska wymieniały się nieprzyjemnymi spojrzeniami, czym rozbawiły swoją publikę. Nie jest w końcu tajemnicą, że znają się prywatnie i darzą olbrzymią sympatią.

Do tej pory nie znaliśmy jednak zbyt wielu szczegółów dotyczących nowego programu Joanny Koroniewskiej. Jednak jak informuje Pudelek, "Zróbmy sobie dom" zadebiutuje na antenie TVN już wiosną tego roku. Na czym będzie polegał program?

Pary będą miały szansę spełnić marzenie o posiadaniu ich własnych czterech ścian. Aby wygrać nieruchomość wartą ponad milion złotych, uczestnicy będą musieli wykonać szereg zadań i samodzielnie wyremontować jej wnętrze. Zmagania par będzie nadzorować właśnie Koroniewska - informuje Pudelek.

W programie będą występować także eksperci w składzie: "złota rączka" Wiesiek Skiba, Anna Błaszczyk architektka wnętrz oraz ekspert od sprzedaży nieruchomości Dawid Małycha, którzy będą czuwać nad efektami i jakością pracy uczestników. Jesteście ciekawi nowego formatu?

Niedawno Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor remontowali również swój dom za granicą, a etapy i w szczególności efekty tej pracy pokazywali na Instagramie. Fani byli zachwyceni ich rozwiązaniami w nowym przestronnym domu i chętnie zobaczą aktorkę w programie o podobnej tematyce.

Transfer Dowborów do TVN wzbudził emocje już wiele miesięcy temu. Jako pierwszy współpracę ze stacją rozpoczął Maciej Dowbor, po tym jak zrezygnował m. in. z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Szybko jednak powrócił na ekrany w roli prowadzącego "Dzień Dobry TVN". Niedługo będziemy mogli zobaczyć go także w roli gospodarza powracającego na ekrany "You Can Dance", hitowego show dla tancerzy w Polsce.

