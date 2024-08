Jacek Wójcik znów zabrał głos w sprawie Dagmary Kaźmierskiej i wymownie odpowiedział na komentarz jednej z internautek. Tym razem pisze nie tylko o "królowej życia" i co więcej, sugeruje, że jego była przyjaciółka "cały czas kłamie". Wygląda na to, że ich przyjaźń zakończyła się w burzliwej atmosferze...

Jacek Wójcik uderza nie tylko w Dagmarę Kaźmierską

Po odejściu Dagmary Kaźmierskiej z "Tańca z Gwiazdami" i ujawnieniu zeznań maltretowanych przez nią kobiet, "królowa życia" zniknęła z przestrzeni medialnej, a niemal wszystkie stacje zdecydowały się zdjąć z anteny wszystkie programy z jej udziałem. To nie wszystko! Dagmara Kaźmierska ujawniła jakiś czas temu, że bliscy się od niej odcięli, a wśród nich Jacek, który do niedawna był jej najlepszym przyjacielem. Celebrytka nie ujawniała szczegółów zakończenia tej przyjaźni, ale na bieżąco robi to Jacek Wójcik. Teraz znów zabrał głos i pisze wprost, że Dagmara stała się gwiazdą, ale nie osiągnęła tego sama...

Cały czas was kłamie, lawiruje, a prawdy nie mówi - tak jak zawsze mówię - jeszcze raz nic nikomu nie sponsorowała. Wszystko płaciło tv zrobili z niej matkę Teresę, a ludzie gwiazdę pożal się Boże. To jest bardzo zła baba powtarzam zła. napisała wprost Jacek Wójcik

Jacek Wójcik aktualnie ponownie nawiązał relację z Edzią i kontynuują dawną przyjaźń. Jak wiadomo, Edzia już dawno odcięła się od Dagmary i nie szczędziła pod jej adresem gorzkich słów nawet, kiedy Dagmara była jeszcze w "Tańcu z Gwiazdami". Teraz ta dwójka wybrała wspólny front i oboje stoją w opozycji do Kaźmierskiej mocno ją krytykując.

Jacek Wójcik w komentarzach nieustannie wspomina relację z Dagmarą Kaźmierską i mocno ją krytykuje ujawniając wciąż nowe informacje. Okazuje się, że nie wszystko wyglądało tak, jak widzieliśmy to programach z udziałem Dagmary Kaźmierskiej,