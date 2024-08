Laluna nie ukrywa niechęci do Dagmary Kaźmierskiej. Teraz twierdzi, że afera związana z jej kryminalną przeszłością rykoszetem rzuciła cień również na jej własne projekty w TTV.

Nie wiem, czy to mogę powiedzieć, ale wyrażę swoje zdanie, no trudno, niech to idzie w viral

Laluna oprócz kariery w takich programach jak "Królowe życia" czy "Diabelnie boskie", aktywnie prowadzi media społecznościowe, a ostatnio bierze również czynny udział w walkach freak fightowych. Podczas konferencji prasowych nie boi się mówić, co myśli. Kiedy jeden z widzów zadał jej pytanie na temat jej przyszłości w "Diabelnie boskich" przyznała nieskromnie:

Jeżeli chodzi o telewizję, nie chwaląc się, to mam największą oglądalność, jeżeli chodzi o TTV w historii. Jestem ja, Iza z Patrykiem i Julka. My trzy topowe, ale musieliśmy niestety wstrzymać troszeczkę sezon

O taką kolej rzeczy obwiniła Dagmarę Kaźmierską i aferę związaną z jej kryminalną przeszłością. Według Laluny właśnie to, wpłynęło o takiej decyzji stacji TTV: