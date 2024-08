Dagmara Kaźmierska po aferze związanej z publikacją zeznań maltretowanych kobiet na jakiś czas usunęła się w cień, ale wróciła za sprawą TikToka, gdzie organizuje swoje transmisje sprzedażowe i przy okazji odpowiada na pytania internautów. Nieoczekiwanie dla wszystkich była 'Królowa życia' poinformowała, że ma już nagrane oświadczenie, w którym wyjaśnia wszystko, ale obawia się kolejnej burzy po tej publikacji i to ją powstrzymuje. To jeszcze nie wszystko! Dagmara Kaźmierska wymownie skomentowała zakończenie dwóch przyjaźni. Internauci nie mają wątpliwości, że uderza w Jacka i Edzię...

Dagmara Kaźmierska była jedną z najpopularniejszych gwiazd "Królowych życia" i w krótkim czasie zrobiła spektakularną karierę w telewizji, a nawet otrzymała własny program "Dagmara szuka męża". Wszystko zakończyło się jednak niedługo po tym, jak Dagmara ze względów zdrowotnych zrezygnowała z "Tańca z Gwiazdami", a następnie Goniec.pl opublikował zeznania ofiar byłej właścicielki agencji towarzyskiej. Szokujące słowa i opisy wydarzeń wywołały ogromną burzę, a kolejne stacje odcięły się od Dagmary Kaźmierskiej, przestając emitować programy z jej udziałem. Teraz okazuje się, że "Królowa życia" ma już przygotowane oświadczenie, w którym wyjaśnia wszystko ze swojego punktu widzenia, ale nie jest przekonana, czy powinna je upubliczniać:

Ja mam całe wyjaśnienie do mojej sprawy nagrane, słuchajcie już wiele tygodni temu. Tylko wiecie co? Nad czym się zastanawiam? Zdania moich przyjaciół są mocno podzielone. Jedni mówią: 'Daj, żeby nie było, że będą myśleć, że jesteś najgorsza'. Drudzy mówią: 'Olej, bo ludzie i tak jedni nie uwierzą, a drudzy będą pomstować na ciebie. Znowu będzie burza, znowu będą wyciągać słowa z kontekstu'. Cały czas się nad tym zastanawiam, czy ja mam to upubliczniać

powiedziała wprost Dagmara Kaźmierska na TikToku