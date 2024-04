Dagmara Kaźmierska od tygodnia jest na językach wszystkich mediów. To wszystko za sprawą jednego z portali "Goniec.pl", który w swoim materiale obnaża kryminalną przeszłość Dagmary. W obszernym artykule pojawiają się ofiar Kaźmierskiej. Dzięki temu wszystko wyszło na jaw, a Dagmara Kaźmierska wreszcie postanowiła odnieść się do zarzutów i opublikowała obszerny wpis na swoim Instagramie. W komentarzach nastała burza, ale kilka nazwisk ze świata show-biznesu stanęło w obronie Dagmary. Zobaczcie!

Kilka tygodni temu wszyscy internauci przeżywali decyzję Dagmary Kaźmierskiej o odejściu z "Tańca z Gwiazdami", ale teraz nazwisko Kaźmierskiej jest odmieniane w przestrzeni publicznej przez wszystkie przypadki - i to w negatywnym kontekście. Portal Goniec.pl postanowił opublikować zaskakujące fakty z przeszłości Dagmary Kaźmierskiej i na światło dzienne wyszło, jak okrutnie traktowała kobiety w ciąży oraz inne pracownice, które były zatrudnione w jej agencji towarzyskiej. Po tygodniu milczenia Kaźmierska postanowiła zabrać głos w sprawie i wyznała, jak wygląda jej perspektywa.

Kochani, nie odzywałam się do Was kilka ostatnich dni. Jestem tylko człowiekiem , potrzebowałam się zmierzyć z tym co się wydarzyło. Jeszcze kilka dni temu byłam przedstawiana w Mediach jako Królowa , a obecnie jako najgorszy zwyrodnialec, bestia zasługująca na wieczne potępienie za okropieństwa, które RZEKOMO miałam popełnić .Nigdy nie ukrywałam, że prowadziłam klub towarzyski.KLUB TOWARZYSKI - a nie miejsce do gnębienia kobiet !!!

- napisała Dagmara Kaźmierska na swoim Instagramie.