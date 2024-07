Dagmara Kaźmierska jeszcze do niedawna twierdziła, że jej najlepszymi przyjaciółmi są Jacek i Edzia. Nie bez powodu właśnie z nimi pokazywała się w programie "Królowe życia". Od pewnego czasu było wiadomo, że Dagmara i Edyta przestały utrzymywać ze sobą kontakt, jednak nikt nie spodziewał się, że i Jacek "połączy siły" z Edzią i będzie mówił tak przykre słowa o Kaźmierskiej. Cały internet zapłonął, jednak zdaje się, że Dagmara Kaźmierska zlekceważyła przykrości kierowane w jej kierunku i pokazała nowe nagranie z synową i przyjaciółką!

Reklama

Dagmara Kaźmierska nie przejmuje się Jackiem i Edzią?

Dagmara Kaźmierska miała swoje pięć minut. Najpierw brylowała, jako "Królowa życia", następnie otrzymała własny program w Polsacie "Dagmara szuka męża", a wisienką na torcie okazał się być taneczny program "Taniec z Gwiazdami". Nie da się ukryć, że to między innymi za sprawą Kaźmierskiej show osiągało niewyobrażalne wyniki oglądalności! Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy i tak po głośnej aferze z udziałem Kaźmierskiej niemalże wszystkie stacje się od niej odwróciły. Dodatkowo dziwi fakt, że Dagmara wspomniała ostatnio, że nie ma kontaktu z Jackiem, który niegdyś był dla niej jedną z najbliższych osób.

Instagram@jacek_wojcik_official

To co było wielkim zaskoczeniem dla fanów to fakt, że Jacek i Edzia pojawili się razem na nagraniu. Okazuje się, że byli przyjaciele się zjednali i stają na przeciw Dagmarze Kaźmierskiej. Padły naprawdę mocne słowa:

Pogoniłem łajzę - mówił Jacek.

Fani czekali aż Dagmara Kaźmierska odniesie się do przykrych słów ze strony byłych przyjaciół. Nieoczekiwanie kobieta dodała nowe wideo, jednak zdaje się, ze zlekceważyła powyższe słowa. Dagmara dodała filmik ze swoją koleżanką, synową oraz pieskiem swojego syna i pokazała nowopowstały sklep swojej znajomej:

Tutuś za babcią się tak stęskniło, tak całował dzisiaj babcię Dagmarkę. Idziemy zobaczyć co tam mamy(...)Piękny sklep będzie, przepiękny! Wszystko na złoto. Conanek leży tutaj pomaga - mówiła Dagmara Kaźmierska na Instastory.

Instagram @queen_of_life_77

Spodziewaliście się, że Dagmara Kaźmierska przemilczy temat byłych przyjaciół?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Dagmara utrzymywała Jacka? "Tak chcieli, tak robiłem"