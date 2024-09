Julia von Stein zyskała popularność w programie "Królowe życia", a następnie stała się gwiazdą "Diabelnie boskich". Celebrytka rozwija swoją karierę medialną, a niedawno okazało się, że chciałaby sprawdzić się w roli wokalistki. Zanim jednak to nastąpi postanowiła udać się na wywiad do Żurnalisty. Nie omieszkała wspomnieć o Dagmarze Kaźmierskiej, którą ostro podsumowała. Sprawdźcie, co wyjawiła Julia von Stein.

Julia von Stein ostro podsumowała Dagmarę Kaźmierską

Afera wokół Dagmary Kaźmierskiej trwa już kilka miesięcy. Podczas jej udziału w "Tańcu z Gwiazdami" na jaw wyszła cała mroczna przeszłość, a media żyły jedynie tematem Dagmary Kaźmierskiej. Wówczas wielu celebrytów wypowiedziało się o byłej "Królowej życia" i nie szczędzili jej słów krytyki. Gdy wydawać się mogło, że sytuacja delikatnie się uspokoiła, okazało się, że dawni przyjaciele Dagmary Kaźmierskiej nie dość, że się od niej odwrócili to jeszcze mówią o niej bardzo nieprzychylne rzeczy w mediach społecznościowych. Jacek Wójcik obrażał byłą przyjaciółkę niemalże pod każdym zdjęciem, jednak to nie sprowokowało byłej gwiazdy "Królowych życia", która wciąż milczała. Zapewne miała nadzieję, że cała afera ucichnie, jednak teraz kolejna osoba postanowiła dołożyć swoje "trzy grosze" w temacie Dagmary Kaźmierskiej.

Julia von Stein wywodzi się dokładnie z tego samego programu co Dagmara Kaźmierska. Niegdyś 27-latka mówiła, że bardzo szanuje starszą koleżankę. Teraz podczas podcastu u Żurnalisty wyjawiła całą prawdę o Dagmarze Kaźmierskiej. Padły ostre słowa:

Żałuję tych słów, bardzo. Nie powinnam tak powiedzieć. To jest kobieta, która skrzywdziła inne kobiety. A najbardziej podłe co może być, to jak kobieta dla kobiety jest wrogiem i katem. Ludzie o tym wiedzieli... Dobry człowiek nie siedzi w w kryminale, tak? - zaczęła Julia.

Julia von Stein nie ukrywa, że nie rozumie, dlaczego Dagmara Kaźmierska zdecydowała się na występy przed kamerą.

Każdemu może powinąć się noga. Jest okej, ale gdyby mi się noga powinęła, to nie pchałabym się do mediów. Zawsze Ci to wyciągnął! Rozumiem ludzi, którzy nie mają pieniędzy i ukradną jedzenie. Ale to jest sku***syństwo. - wyjawiła Julia Von Stein.

