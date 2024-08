Po tym, jak wokół Dagmary Kaźmierskiej wybuchła afera związana z jej przeszłością, straciła swoją pozycję w mediach. Okazuje się, że straciła także przyjaciół. Edzia, koleżanka z "Królowych życia" dokuczała jej już podczas "Tańca z Gwiazdami", a teraz dołączył do niej Jacek. To co były kompan Kaźmierskiej wypisuje w mediach, oburza internautów. Jacek Wójcik broni jednak swojego zdania i wdaje się w pyskówki z komentującymi, którzy próbują bronić Dagmary Kaźmierskiej.

Jacek Wójcik atakuje Dagmarę Kaźmierską

Internauci są zażenowani zachowaniem eks przyjaciela Kaźmierskiej. Jacek Wójcik i Edyta Nowak-Nawara nie ukrywają swojej niechęci do Dagmary Kaźmierskiej i dokuczają jej w mediach społecznościowych. Wielu komentujących zdaje się nie rozumieć ich zachowania, szczególnie po tym, jak obserwowali ich relacje w "Królowych życia" a następnie w kolejnych programach, gdzie występowali u boku owianej złą sławą celebrytki. Jacek Wójcik towarzyszył Dagmarze nawet podczas "Tańca z Gwiazdami" czyli na chwilę przed wybuchem afery związanej z jej kryminalną przeszłością. Teraz nie ma na jej temat nic dobrego do powiedzenia. Jedna z fanek postanowiła zwrócić mu uwagę:

Zastanawiam się, jak facet może się tak zachować. Brak Ci kręgosłupa moralnego czy tatuś nic nie mówił ci o honorze? Tak odwrócić się plecami od kogoś bliskiego, bo tak chyba było. Prosiłeś Dagmarę o rękę. A może to wszystko była tylko gra, by wkręcić się w związek z bogatą babką. Ale Ci nie wypaliło i stąd cała nienawiść do Dagi. Ale teraz już wszyscy wiedzą, jakim jesteś ''człowiekiem''. - napisała fanka na Instagramie Jacka Wójcika.

Jacek Wójcik nie zostawił tego bez komentarza, ostro komentując Dagmarę Kaźmierską, nie omijając przy tym przykrych słów:

Ona bogata, jaja sobie robisz? Paskudne babsko i tyle. Wszyscy co z nią grali, dziwnym trafem pogonili ją. To nie daje wam do myślenia naiwniaki.

Dagmara Kaźmierska AKPA/Niemiec

Internautka nie może uwierzyć w to, jak Jacek Wójcik z taką łatwością jest w stanie nazwać Kaźmierską takmi słowami, kiedy jeszcze niedawno uważał się za jej przyjaciela. Podkreśla, że mógł odciąć się od niej w bardziej kulturalny sposób, aniżeli to, co właśnie odstawia w sieci:

Paskudna baba? I przez tyle lat tylko udawałeś przyjaźń? To nawet gorzej, bo to znaczy, że to wszystko było pod publikę. Zawiodłam się na Panu. Można było odciąć się z klasą, jeśli już...

Telus/AKPA/Jacek Wójcik.Facebook

Były przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej postanowił się bronić i zwraca uwagę komentujących na to, od kogo aktualnie wszyscy się odwracają.

Zwróć uwagę na, co ona na live'ach gada. Ona na nikogo nic nie gada, a wszystkie afery wychodzą na zewnątrz od niej. Otwórz oczy człowieku, nie widzisz, że manipulatorka?

Myślicie, że Dagmara Kaźmierska w końcu nie wytrzyma?

