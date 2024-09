O konflikcie między Dagmarą Kaźmierską a Edzią z "Królowych życia" znów jest głośno. Kobiety nie utrzymują ze sobą kontaktu już od pięciu lat, ale ich relacja wciąż wzbudza niemałą sensację. Edzia chętnie wypowiada się na temat byłej przyjaciółki i jak możecie się domyślić, nie są to wcale pozytywne rzeczy.

Dagmara Kaźmierska zrobiła spektakularną karierę dzięki udziałowi w programie "Królowe życia". Zresztą nie tylko ona — celebrytka występowała na ekranie razem ze swoimi przyjaciółmi, czyli Edzią i Jackiem. Niestety czas szybko zweryfikował te znajomości - najpierw z życia Dagmary odeszła jej przyjaciółka, a następnie przyjaciel. Jakby tego było mało, Jacek i Edzie chętnie spędzają wspólne chwile i pojednali się po kłótni z Kaźmierską.

Edzia z "Królowych życia" ponownie wspomniała o Dagmarze i zdradziła, że nie rozmawiają już ze sobą od pięciu lat. Wygląda na to, że byłe przyjaciółki nigdy nie zakopią topora wojennego.

Ja już się do niej pięć lat nie odzywam. To już tyle lat. Czas leci. Myśmy zagrali tak, jak mogliśmy najlepiej i już. Wtedy się już nie odzywałyśmy do siebie. No, ale ona jest ciężkim człowiekiem. Ona mnie nie interesuje

— wyznała Edzia dla ''Faktu''.