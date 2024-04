Dagmara Kaźmierska od początku tegorocznej edycji "Tańca w Gwiazdami" wzbudza niemałą kontrowersję. Na początku fani programu nie byli zadowoleni, że produkcja zaprosiła "Królową życia" do udziału w tanecznym show, jednak po czasie Dagmara zyskała sympatię części widzów. Po ostatnim odcinku na Kaźmierską wylała się fala krytyki, ale nikt nie spodziewał się, że ostre słowa będą wypowiedziane przez jej przyjaciółkę Edzię! Przesadziła?

Reklama

Edzia gorzko o Dagmarze Kaźmierskiej w "Tańcu Gwiazdami"

Dagmara Kaźmierska największą popularność zyskała dzięki programowi "Królowe życia", gdzie pokazywała swoją codzienność u boku syna, przyjaciela i przyjaciółki- Edzi. Kobiety były niegdyś nierozłączne, ale jakiś czas temu ich kontakt znacznie osłabł, co Kaźmierska komentowała już nie raz w mediach. Teraz Edzia zaskoczyła mocnym komentarzem po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami". Takich słów chyba nikt się nie spodziewał.

W niedzielę odbył się już 6. odcinek "Tańca z Gwiazdami", w którym Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel pokazali ogniste paso doble. Jurorzy nie byli zachwyceni tym wykonaniem i przyznali parze 19 punktów. W sekcji komentarzy fani od razu stanęli w obronie "Królowej życia" i zapewniali, że był to jej najlepszy taniec w programie. Dzięki ich głosom cekebrytka pojawi się w 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami", co ewidentnie nie spodobało się jej byłej przyjaciółce- Edzi, która pod postem serwisu Jastrząb Post postanowiła szczerze powiedzieć co myśli o pozostawieniu przez produkcję Dagmary Kaźmierskiej w programie:

Tańczyć w ogóle nie umie. Dawno powinna odpaść. Co to jest. Oszustwo i nic więcej - napisała ostro Edzia.

screen z profilu @jastrzabpost

Na jej komentarz od razu pojawiły się odpowiedzi od fanów Dagmary Kaźmierskiej:

Zobacz także

Nie ma to jak wsparcie najlepszej psiapsi... bardzo przykre

Pani Edyto, chociażby ze względu na wieloletnią przyjaźń mogłaby Pani sobie darować taki komentarz... jestem rozczarowany brakiem szacunku i klasy

Kiedyś wielka przyjaźń, a teraz...nóż w plecy - piszą rozgoryczeni fani Królowej.

Myślicie, że Dagmara Kaźmierska zareaguje na mocny komentarz Edzi?

Reklama

Zobacz także:Fani apelują do Conana ws. Dagmary Kaźmierskiej: "Namów ją, aby zrezygnowała z honorem"